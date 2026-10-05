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Новости по тегу #Праздники

Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2027 году
05 октября 2026 13:40

Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2027 году

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя
04 октября 2026 17:17

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов
03 октября 2026 16:41

«Учитель – это любовь!» Профессиональный праздник 4 октября отметят почти 100 тыс. белорусов

Более 1 800 предприятий по всей стране! День машиностроителя отметят 27 сентября в Беларуси
26 сентября 2026 17:00

Более 1 800 предприятий по всей стране! День машиностроителя отметят 27 сентября в Беларуси

В Беловежской пуще проходит масштабный «Зубр-фест»! Гостей ждут конкурсы, ярмарки и большой концерт
25 сентября 2026 18:01

В Беловежской пуще проходит масштабный «Зубр-фест»! Гостей ждут конкурсы, ярмарки и большой концерт

Деревня Единство – точка притяжения гостей! Как встретили участников автопробега в Чечерском районе?
17 сентября 2026 17:26

Деревня Единство – точка притяжения гостей! Как встретили участников автопробега в Чечерском районе?

Медовый Спас на Голубой кринице: атмосфера праздника под Славгородом
14 августа 2026 18:04

Медовый Спас на Голубой кринице: атмосфера праздника под Славгородом

Главный летний open-air страны! Показываем самое яркое с праздника «Купалье» в Александрии
11 июля 2026 17:20

Главный летний open-air страны! Показываем самое яркое с праздника «Купалье» в Александрии

День Независимости – как белорусы отметили главный праздник страны
05 июля 2026 16:33

День Независимости – как белорусы отметили главный праздник страны

Сырный фестиваль и тематические площадки! Рассказываем, чем удивят гостей на «Купалье» в Александрии
30 июня 2026 08:37

Сырный фестиваль и тематические площадки! Рассказываем, чем удивят гостей на «Купалье» в Александрии

Фестивальное лето в Беларуси открыто! Побывали в Молодечно на форуме песни и поэзии – показываем
12 июня 2026 17:41

Фестивальное лето в Беларуси открыто! Побывали в Молодечно на форуме песни и поэзии – показываем

33 медалиста и 21 стобалльник – в гродненской гимназии установили новый городской рекорд
12 июня 2026 17:16

33 медалиста и 21 стобалльник – в гродненской гимназии установили новый городской рекорд