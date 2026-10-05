Новости по тегу #Праздники

Соответствующее постановление подписал премьер-министр.
Педагоги – это, без преувеличения, главные люди в стране.
За каждым большим успехом – будь то победа на олимпиаде, высокий балл на тестировании или выбор будущей профессии – стоит огромный, а порой и уникальный труд.
Это одна из крупнейших отраслей промышленности, продукция которой поставляется почти в 120 стран мира.
Программа максимально разнообразная. Семейные спортивные мероприятия, гастрономический квартал, работают интерактивные площадки, открылись ярмарки.
Сегодня сюда съехались десятки гостей. Масштабный автопробег из полусотни машин объединил представителей всех трудовых коллективов и организаций района.
Славгородский Маковей давно перерос рамки православного события и стал масштабным культурным явлением. Здесь переплелись вера и народные обряды, история края.
Мало кто помнит, но в первый раз – а это было 17 лет назад — берег Днепра, ставший местом проведения купальского праздника, принял всего около 3 тысяч гостей. Сегодня александрийская земля объединяет десятки тысяч участников – причем не только из Беларуси!
Давайте посмотрим на самые яркие краски и эмоции этого дня.
Республиканский праздник «Купалье» пройдет на берегу Днепра уже в 17-й раз 11 и 12 июля.
Фестываль – гэта падзея, якая стала культурным сімвалам, што аб'ядноўвае людзей розных узростаў, тых, хто шануе прыгажосць роднай мовы і мелодыі.
Достижения 11-классников – это лучший подарок для гимназии как раз к юбилейной дате. В 2026 году учебному заведению исполняется 35 лет со дня основания.
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