Путь от икры до товара. В Беларуси будут выращивать форель по новым технологиям – можно даже выбрать пол рыбы

Новости Беларуси. Прирасти вдвое. Такое поручение дал глава государства касательно производства рыбы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тем, как обстоят дела в отрасли, Александр Лукашенко ознакомился в конце сентября во время рабочей поездки в Белыничский район. Наши рыба и икра получают высокие оценки специалистов, технология отлажена, есть спрос, поэтому медлить нельзя, подчеркнул Президент. Масштабы отрасли действительно впечатляют. Могилевская область планирует вложить порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей только в реализацию инициативы «Один район – один проект». К слову, концепция, которая уже доказала свою эффективность, также была предложена главой государства. Всего в инвестиционном портфеле региона 23 проекта, которые обеспечат рабочими местами больше тысячи человек. Отдельное внимание юго-востоку, где планируют построить рыбный кластер. Удачный опыт выращивания форели в регионе уже имеется, а новые производственные площадки помогут замкнуть цикл: от икры до товарной рыбы. Про перспективы могилевской форели продолжит Юлия Мычка.

О наращивании объемов производства рыбы в Беларуси Президент говорил неоднократно. Это было и остается главным требованием к тем, кто занят рыбохозяйственной деятельностью. Развитие отрасли поддерживают государственные программы, которые предусматривают наращивание объемов минимум вдвое до 2025 года. Способствует этому и наличие в стране БНБК. Возможность производить современные комбикорма есть далеко не у всех, нам же необходимо продумать план и начать работать. Четыре года назад, посещая форелевое хозяйство, Александр Лукашенко ждал от губернаторов конкретные предложения: как будем завоевывать новые рынки, где и какие хозяйства можем построить. Результат – ставка на производство лососевых и осетровых. Работа идет и по части строительства новых рыбоводных комплексов. В Могилевской области планируют реализовать два подобных проекта. Их Президент одобрил в ходе рабочей поездки, которая состоялась в конце сентября. Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе.

В 2022 году волна западных санкций подняла ценовой шторм на импортные морепродукты и вынесла на берег важное для всей отрасли решение: рыбы ценных пород нужно производить в разы больше. Например, хозяйство «Лохва» (самое крупное в стране) выращивает порядка 500 тонн красной рыбы и тем самым удовлетворяет лишь десятую часть потребностей белорусов в этом продукте. Два новых участка, которые построят в Хотимске и Краснополье, позволят закрыть половину необходимых для внутреннего рынка объемов.

Юрий Куксенков, директор предприятия «Форелевое хозяйство «Лохва»:

Каждое предприятие будет давать по тысяче тонн. То есть примерно 2,5 тысячи тонн мы в перспективе должны выдавать рыбы форели для нашей республики. Это примерно половина того, что ей требуется.

Для полного цикла выращивания форели здесь не хватало всего одного звена – икры. Раньше ее покупали в Европе. Теперь будут производить самостоятельно. Все передовые научные разработки станут начинкой для такого производства в Черикове. Селекционная работа позволит даже влиять на пол рыбы. Юрий Куксенков:

Выращивать рыбу уже по новой технологии для того, чтобы получать малек самки (кто хочет получать икру) или самцов (кто хочет быстрее наращивать мышечную массу). И даже есть триплоид – бесполая рыбка, которая и не самец, и не самка – она просто набирает мясо. Проект не из дешевых, но у него есть свои особенности: традиционно в год икру получают два раза, здесь планируют увеличить это число вдвое. И что немаловажно, от импортозамещения мы перейдем к экспорту редкого (в условиях санкций) на внешнем рынке продукта.

​Комплексы по производству икры рыб ценных пород появятся в Могилевской области. Читайте здесь. Для строительства высокотехнологичных участков, где будут производить инкубационную икру и растить малька, Чериков был выбран неслучайно. До России рукой подать, а значит, ценный живой груз в дороге проведет меньше времени. Для экономики района это новые точки роста, рабочие места и зарплата.