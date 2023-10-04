Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке

Новости Беларуси. Под крылом хозяйства конная школа в глубинке. Верховая езда и основы конкура хозяйство Кобринского района поддерживает местную детско-юношескую спортивную школу, где обучают сельских детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавно в их распоряжении появился собственный манеж. Занятия конным спортом популярны настолько, что ради тренировок школьники приезжают даже из райцентра. Быть на коне – репортаж Кристины Протосовицкой.

Немного вредничает – не хочет, чтобы я ему застегивала.

Чтобы освоить весь ритуал, у Елены Силивончик ушло порядка двух месяцев. В конной школе каждый ребенок сам ухаживает за лошадьми: перед началом занятия – расчесать и оседлать. Трижды в неделю на протяжении двух лет Елена приезжает заниматься за 20 километров. И все ради мечты.

Елена Силивончик, воспитанница ДЮСШ первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Радонежское»:

Я хочу в будущем свою конюшню иметь и много лошадей. Конная школа в деревне Верхолесье появилась в 2005 году, а с 2014-го – попала под патронаж «Радонежского» после присоединения соседнего хозяйства. В конюшне 16 спортивных лошадей. Верховой езде обучают 27 спортсменов.

Валерия Кателина, воспитанница ДЮСШ первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Радонежское»:

Можно было только с 9 лет. Я очень-очень мечтала поездить, научиться. И вот сбылась моя мечта. В школе два тренера. Правда, одного из них призывают в армию, а столь редкого специалиста сложно заменить. Второй тренер – Анна Прокопук. Девушка приезжает преподавать детям из Бреста, а сама родом из Верхолесья.

Анна Прокопук, тренер-преподаватель ДЮСШ первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Радонежское»:

В деревне особо нет занятий каких-то, куда можно пойти, провести время. Дети сидят дома, они могут во дворе просто погулять и все. И родителям интереснее, что ребенок чем-то занят, чем-то полезным: и на свежем воздухе, и физическое развитие очень важно. Содержание лошадей лежит полностью на хозяйстве. Для первого этапа обучения и соревнований в школе есть своя экипировка – шлемы, защита, костюмы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Здесь обучают детей конному спорту с нуля и дают ту базу, которая позволит овладеть мастерством. И в седле даже такой новичок, как я. Силами хозяйства и профсоюзов создали собственный крытый манеж – теперь дети могут заниматься верховой ездой круглогодично.

Татьяна Кателина, директор ДЮСШ первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Радонежское»:

Все, что требуется для конюшни, для поддержания развития конного спорта, зависит от учредителя. Если возникают какие-то вопросы, проблемы, я обращаюсь к ним и они нам помогают поддерживать конюшню в надлежащем состоянии. В одной упряжке – хозяйство и жизнь местных деревень. То, о чем говорил Президент, посещая агрогородок Вишов. На руководителях сельхозпредприятий лежит ответственность не только производственная, но и во многом социальная.