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Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке

04 октября 2023 17:19
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Новости Беларуси. Под крылом хозяйства конная школа в глубинке. Верховая езда и основы конкура хозяйство Кобринского района поддерживает местную детско-юношескую спортивную школу, где обучают сельских детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недавно в их распоряжении появился собственный манеж. Занятия конным спортом популярны настолько, что ради тренировок школьники приезжают даже из райцентра.

Быть на коне – репортаж Кристины Протосовицкой.

Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке-1

Немного вредничает – не хочет, чтобы я ему застегивала.

Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке-4

Чтобы освоить весь ритуал, у Елены Силивончик ушло порядка двух месяцев. В конной школе каждый ребенок сам ухаживает за лошадьми: перед началом занятия – расчесать и оседлать. Трижды в неделю на протяжении двух лет Елена приезжает заниматься за 20 километров. И все ради мечты.

Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке-7

Елена Силивончик, воспитанница ДЮСШ первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Радонежское»:
Я хочу в будущем свою конюшню иметь и много лошадей.

Конная школа в деревне Верхолесье появилась в 2005 году, а с 2014-го – попала под патронаж «Радонежского» после присоединения соседнего хозяйства. В конюшне 16 спортивных лошадей. Верховой езде обучают 27 спортсменов.

Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке-10

Валерия Кателина, воспитанница ДЮСШ первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Радонежское»:
Можно было только с 9 лет. Я очень-очень мечтала поездить, научиться. И вот сбылась моя мечта.

В школе два тренера. Правда, одного из них призывают в армию, а столь редкого специалиста сложно заменить. Второй тренер – Анна Прокопук. Девушка приезжает преподавать детям из Бреста, а сама родом из Верхолесья.

Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке-13

Анна Прокопук, тренер-преподаватель ДЮСШ первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Радонежское»:
В деревне особо нет занятий каких-то, куда можно пойти, провести время. Дети сидят дома, они могут во дворе просто погулять и все. И родителям интереснее, что ребенок чем-то занят, чем-то полезным: и на свежем воздухе, и физическое развитие очень важно.

Содержание лошадей лежит полностью на хозяйстве. Для первого этапа обучения и соревнований в школе есть своя экипировка – шлемы, защита, костюмы.

Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Здесь обучают детей конному спорту с нуля и дают ту базу, которая позволит овладеть мастерством. И в седле даже такой новичок, как я.

Силами хозяйства и профсоюзов создали собственный крытый манеж – теперь дети могут заниматься верховой ездой круглогодично.

Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке-19

Татьяна Кателина, директор ДЮСШ первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия «Радонежское»:
Все, что требуется для конюшни, для поддержания развития конного спорта, зависит от учредителя. Если возникают какие-то вопросы, проблемы, я обращаюсь к ним и они нам помогают поддерживать конюшню в надлежащем состоянии.

В одной упряжке – хозяйство и жизнь местных деревень. То, о чем говорил Президент, посещая агрогородок Вишов. На руководителях сельхозпредприятий лежит ответственность не только производственная, но и во многом социальная.

Верховая езда и основы конкура. Вот как проходит обучение конному спорту в белорусской глубинке-22

Владислав Балабушко, директор сельхозпредприятия «Радонежское»:
Результаты неплохие. Постоянно призеры соревнований. Это тоже стимул для нас. Награждается «Радонежское».

Конная школа, ремонт ФАПа, местный праздник – то, в чем всегда помогают хозяйства. Чтобы там, где трудятся сельчане, появлялись возможности. Не только заработать, но и получить большее для себя и своих детей без оглядки на географию.

# Конный спорт # общество # Кристина Протосовицкая # Владислав Балабушко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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