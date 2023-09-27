«Детям это нравится». Как «Школа активного гражданина» воспитывает политически грамотных людей?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Реализуется республиканский проект «Школа активного гражданина». Раз в месяц к ребятам приходят важные в городе люди, которые делятся опытом, рассказывают, это в том числе и политические деятели. И там ребята могут напрямую задавать вопросы. Это важно, актуально, детям это нравится. Им нравится фотографироваться, обмениваться опытом. На собственном примере растить молодежь куда проще.

Евгений Пустовой, СТВ:

Вы потом с ними общаетесь. Есть какое-то понимание, меняется ли позиция, говорят ли об этом на переменах?

Виктория Павлович:

Более того, мы приходим на городские мероприятия, они говорят: о, это вот такой-то.

Евгений Пустовой:

Они узнают людей. А то, что люди доносят? Допустим, позиция по определенным вещам.

Виктория Павлович:

Мы, например, обсуждали предстоящие выборы. Им было интересно, как это происходит, они узнавали тонкости, делились друг с другом, уже даже шутят.