«Детям это нравится». Как «Школа активного гражданина» воспитывает политически грамотных людей?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Реализуется республиканский проект «Школа активного гражданина». Раз в месяц к ребятам приходят важные в городе люди, которые делятся опытом, рассказывают, это в том числе и политические деятели. И там ребята могут напрямую задавать вопросы. Это важно, актуально, детям это нравится. Им нравится фотографироваться, обмениваться опытом. На собственном примере растить молодежь куда проще.
Евгений Пустовой, СТВ:
Вы потом с ними общаетесь. Есть какое-то понимание, меняется ли позиция, говорят ли об этом на переменах?
Виктория Павлович:
Более того, мы приходим на городские мероприятия, они говорят: о, это вот такой-то.
Евгений Пустовой:
Они узнают людей. А то, что люди доносят? Допустим, позиция по определенным вещам.
Виктория Павлович:
Мы, например, обсуждали предстоящие выборы. Им было интересно, как это происходит, они узнавали тонкости, делились друг с другом, уже даже шутят.
Евгений Пустовой:
Готовы идти на выборы?
Виктория Павлович:
Я думаю, что да, вполне.
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