Что такое политическая грамотность и из каких компонентов она состоит? Рассказал Алексей Товстыка

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы много говорим о политической грамотности в школах, в университетской среде, в рабочей среде, но мало кто понимает сам термин. Что такое политическая грамотность. В первую очередь это совокупность теоретических знаний с реальным практическим опытом, который касается политической сферы. Теоретические знания – что туда входит? Это знания, как работает система власти, как работает правительство, как работают представительная, судебная власти, компетенции этих органов власти. Что касается теоретических навыков. Это правовая грамотность, без нее никуда.

И третий компонент – это практический опыт. И это является неотъемлемой частью политической грамотности, когда человек принимает прямое участие в политике. Каким образом? Через мероприятия, изучить, например, программу партии перед выборами – это и есть проявление политической грамотности – сделать какой-то анализ, пойти голосовать. Поэтому мы, говоря о политической грамотности, должны четко понимать, что это такое. Второй вопрос: надо ли учить наших детей, студентов работать в этом направлении? Безусловно, надо. Надо начинать со школ, с 5 класса.

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