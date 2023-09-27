Евгений Пунинский: «Если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой»

Евгений Пунинский, инспектор по кадрам «Центр по обеспечению бюджетных организаций Минского района»:

Проведение единых дней информирования – это, конечно, потрясающе, это священный долг молодых патриотичных людей, которые думают о будущем своей страны. Но когда заканчивается единый день информирования, люди почему-то думают, что к нам должны прийти и что-то сказать. А вот нет. Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой, потому что сегодня государство – это большая машина, которая имеет огромные механизмы, а механизмы – это люди в данном случае. И хоть одна запчасть дает сбой – государство падает вместе с этой запчастью.

Поэтому для того, чтобы укрепить наше общество, необходимо самому постоянно заниматься самообразованием. Что такое политика? Экономическая дисциплина, социологическая дисциплина и психологическая. Если мы сегодня будем останавливаться только на том, что мы придем и уйдем, то, конечно, это будет неправильно. Хотелось бы обратиться к аполитичным людям, которые говорят: я вне политики. Извините, вы не можете быть вне политики, политика – это и есть наша жизнь.

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