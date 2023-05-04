«Высказаться, показать себя, свой характер». Чем уникален новый проект СТВ «Да!Но...»?

Григорий Азаренок, СТВ: На телеканале РТР-Беларусь состоялась премьера, новое ток-шоу «Да!Но...» – совместный проект нашего телеканала и Молодежного парламента. Дискуссия в студии по совершенно разным актуальным темам. Берутся защищать прозападную либеральную точку зрения. Сразу скажем нашим зрителям, что они учатся вырабатывать в себе навыки дебатов, лидерские качества, для этого там все наши нормальные люди. Вам слово, Никита.

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, а также Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Да, вы правильно сказали, что «Да!Но...» – это молодежное ток-шоу, совместный проект СТВ и Молодежного парламента Беларуси. Хотел бы от имени Молодежного парламента поблагодарить Александра Александровича Осенко за поддержку, за доверие, за возможность нам реализовывать такой крупный и масштабный проект. Это уникальный проект, где молодые лидеры могут проявить себя, обсуждать актуальные вопросы как в молодежной среде, так и в целом вопросы в повестке мировой. Не только в стране, а в целом в международном пространстве, вопросы общественно-политической деятельности, гражданско-патриотической, историко-культурной, научно-исследовательской деятельности. Там все связано: и общество, и наука, и история.

Очень важно, что молодые люди могут отстоять свою точку зрения на такой уникальной платформе и стороны делятся на две части: одна сторона – за, другая – против. Помните, было дистанционное образование. Одни говорили, что это хорошо, нужно, а другие говорили, что нет. Есть плюсы, но не нужно с этим спешить. Поэтому высказаться, показать себя, свой характер, потому что сегодня в стране действительно не хватает новых лиц, молодежных лиц, у нас огромная талантливая часть молодежи, о которой, к сожалению, не все знают. Они у себя в университете активисты, они у себя в районе активисты, но их на республиканский уровень еще не вытянули.

Это уникальная платформа заявить о себе, показать свои качества, компетенции, навыки.

Показать, что ты не только будущий управленец, а то и уже нынешний лидер, за тобой стоит коллектив, ты можешь этим коллективом управлять и у тебя это успешно получается. Поэтому мы вокруг себя аккумулируем этих лидеров, вместе с этими лидерами двигаемся, обсуждаем актуальные повестки. Очень важно, чтобы молодые ребята подключались, отстаивали свою точку зрения. Вдруг они не согласны с тем, что говорят ребята? Пусть предлагают темы для обсуждения, какой-то дополнительный раунд дебатов, какие-то наводящие вопросы. Предлагают свои мысли, чтобы нам обсудить. Актуальных вопросов много, а как правильно сформулировать вопрос, как не уйти от конкретной прямой линии – это тоже актуальный вопрос. Поэтому у проекта большое будущее.

Пользуясь случаем скажу, что вчера, 3 мая, состоялась премьера, есть возможность познакомиться на YouTube-канале СТВ, в Telegram-канале СТВ, Молодежного парламента и смотреть еженедельно по средам в 20:20 на телеканале РТР и повтор в 11:40. Всех приглашаем, смотрите с удовольствием и подключайтесь к дискуссии!

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