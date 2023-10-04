Азарёнок: Батька и Путин несут миру огонь справедливости и победы, потому что нам нужна великая Россия!

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа».

Григорий Азаренок, СТВ:

В тот черный день октября 1993 года с самого утра Москву разбудили танковые выстрелы. Стреляли по Дому Советов. В тот момент лупоглазый чавкающий слюнявчик Гайдар, наглокрасномордый Чубайс, пьяное идолище Ельцин, вы все – грязная элитка, либералы, свободолюбцы, те, кто визжал на каждом углу о свободе, о борьбе с тиранией, о реформах, о новом мышлении, о хорошем уровне жизни, о цивилизации, вы кровавые палачи, вы убийцы. Никогда больше ни один свинодемократ, ни один козлодоевский либерал, ни один человек «со светлым тварам» не имеет право икать о какой-либо демократии. «Вы и убилис», – сказал Порфирий Петрович. Вы убили ее. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Робкие дрожащие гэкачеписты, сатрапы и палачи, как вы визжали, не подняли оружие, а вы под звон водочных рюмочек упивались кровью. И раздавался над страной визг падлы Ахеджаковой.

А где наша армия? Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции? И мне еще говорят: легитимно – нелегитимно. Друзья мои, проснитесь, не спите. Сегодня ночью решается судьба несчастной России, нашей несчастной Родины. Наша несчастная Родина в опасности, не спите. Нам грозят страшные вещи, опять придут коммунисты.

Григорий Азаренок:

Гостюхин тогда разбил пластинку Окуджавы. И я, читая Василя Быкова, помню, что он подписал расстрельное письмо, что он убийца. Убийцы, кровавые подлые убийцы. На Белом доме проступают капли крови. Крови тех, кто дал арьергардный бой за умирающий Советский Союз. Вы жестоко и триумфально над ним расправились. Вы убивали Родину, под присмотром довольного американского посольства вы расстреливали красный флаг. Вы торжествовали. Но за что вы их убили? Какие такие приобретения, какой такой приз достался за эту кровь? Русский крест. Девочки шли в проститутки. Мальчики шли в бандосы. Загорался Кавказ. Старухи пошли на помойки. Заводы остановились. Пилили танки. Сбрасывали в утиль снаряды. Армию раздевали и унижали. Но зато вы окунулись в роскошь Куршевеля. Вы упились баблом. Вы захлебнулись в золоте. Устрицы трещали под лимоном. Но не соком политы эти устрицы, а кровью.

Только вы ошиблись. Окровавленное, дымящееся красное знамя снял с Дома Советов новый герой. Александр Лукашенко, белорусский лидер. Он поднял это знамя над Минском, и в Беларуси собрался партизанский отряд. Из его штаба на материк пришло спасение. Россия начала возрождаться. Вы, олигархо-медийно-комсомольско-энтээровское жулье, ненавидите его за это. Потому что вы Россию ненавидите глубинно. Вы всю жизнь поливаете грязью белорусского лидера. Вы всю жизнь ставите ему палки в колеса. А он идет в Россию с красным знаменем, и народ встречает его как спасителя. И перекошенное лицо Чубайса воротится уже 30 лет. Но красное знамя торжествует. Его поднимают бойцы на СВО. Его поднимают «Пятнашка» и 100-я бригада, его выносит на дряхлых руках украинская бабушка. Над Россией (к ужасу вашему) зазвучала сталинская музыка Александрова. И Гайдар не выдержал и ушел в ад, чтобы ее не слушать.

Григорий Азаренок:

Но не все вы сбежали вслед за вашим партайгеноссе Чубайсом. Он рыбина, а икра ее продолжает скулить. Суздальцев, вша из вши. Его ежедневно колбасит от нашего Президента. Как на электрогриле он ворочается, изрыгая миазмы, лупоглазое чудовище, мужеложник. От его пуповины, что ниже пояса, оторвался Димка Болтунец и в Варшаве изменяет ему с психопаткой Радиной и Польшей. И подлой сущности тоскливо, он тыкает сардельками по клавиатуре, призывая в помощь всякую дрянь, поливая нас грязью. Подробности в видео. Есть и депутатишки, которым неймется. Вот лишь бы сказануть что-то плохое про Батьку, дроны, мол, мы пропустили. В тот момент, когда мы вместе противостоим натовской агрессии, когда две спецслужбы вместе ловят диверсантов – диверсанты в башнях. И подавившись лобстером, они отплевывают его в нашего Президента. Не долетает, мрази. А чего вы боитесь? Вы нашей модели боитесь. Нашего красного знамени. Что подлой элитке придется отдать то, за что она жестоко убивала в 93-м. Что будут разбиты золотые сервизы. Непременно будут. И как же глубоко вы сидите. Главный социолог, руководитель ВЦИОМ, заявляет, что в России есть якобы партия войны, и она совсем незначительная. Когда Владимир Владимирович Путин вставанием почитает погибших и встречается с героями СВО, ящерица шипит, что поддерживают Родину и ее воинов 10-15 %. А все остальные, мол, живут дальше в потребительском мирке. Оборзел?