Нужны ли правки в законе о СМИ? Отвечают редакторы районных газет

Новости Беларуси. На неделе в Минске прошел первый форум медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации». Говорили о редакционной политике и информационной безопасности страны, о привлечении новой аудитории через интернет и соцсети и разных форматах подачи информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Панельная дискуссия в рамках форума прошла на площадке телеканала СТВ. В фокусе обсуждения была авторская журналистика. Для участников провели экскурсию и мастер-класс. Также некоторые из делегатов приняли участие в спецвыпуске ток-шоу «По существу». Мои коллеги Кирилл Казаков и Алена Сырова собрали на самой большой съемочной площадке СТВ авторов политического контента нашего телеканала, блогеров, редакторов газет.

Участники форума высказали свои мнения и относительно некоторых норм закона о СМИ, который в понедельник, 24 мая, подписал Президент. В частности, расширен перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. Нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, если нет на то необходимой аккредитации. Нельзя размещать гиперссылки на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено. Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурсам, доступ к которому ранее был ограничен.

Сергей Садовский, редактор газеты «Працоўная слава»:

Мы же все столкнулись с информационной войной, по сути. Деструктивные Telegram-каналы льют в уши откровенную дезинформацию. И как раз таки последние поправки в законе о СМИ призваны избавить интернет от большей части черноты этой, домыслов, слухов. Непонятное раздувание конфликтов – зачем нам это? Нам это не надо. Поэтому я считаю редакцию закона о СМИ, теперешнее принятие, очень важным и очень правильным.

Екатерина Воробьева, главный редактор газеты «Адзінства»:

Я считаю, что действительно новый закон актуален и своевременен. Потому что у меня раньше такой вопрос возникал: почему некоторые могут говорить все что угодно, и не несут за это никакой ответственности? Информация распространяется очень быстро, влияет на людей. Поэтому мне кажется, что мы как государственные СМИ несем ответственность за каждое слово – пускай и те, которые негосударственные СМИ, несут ответственность. Пускай они тоже отвечают за ту информацию, которую они преподносят. Если там есть откровенная ложь, пускай их наказывают. У меня такое мнение.