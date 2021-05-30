Нужны ли правки в законе о СМИ? Отвечают редакторы районных газет
Новости Беларуси. На неделе в Минске прошел первый форум медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации». Говорили о редакционной политике и информационной безопасности страны, о привлечении новой аудитории через интернет и соцсети и разных форматах подачи информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Панельная дискуссия в рамках форума прошла на площадке телеканала СТВ. В фокусе обсуждения была авторская журналистика. Для участников провели экскурсию и мастер-класс. Также некоторые из делегатов приняли участие в спецвыпуске ток-шоу «По существу». Мои коллеги Кирилл Казаков и Алена Сырова собрали на самой большой съемочной площадке СТВ авторов политического контента нашего телеканала, блогеров, редакторов газет.
Участники форума высказали свои мнения и относительно некоторых норм закона о СМИ, который в понедельник, 24 мая, подписал Президент. В частности, расширен перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. Нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, если нет на то необходимой аккредитации. Нельзя размещать гиперссылки на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено. Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурсам, доступ к которому ранее был ограничен.
Сергей Садовский, редактор газеты «Працоўная слава»:
Мы же все столкнулись с информационной войной, по сути. Деструктивные Telegram-каналы льют в уши откровенную дезинформацию. И как раз таки последние поправки в законе о СМИ призваны избавить интернет от большей части черноты этой, домыслов, слухов. Непонятное раздувание конфликтов – зачем нам это? Нам это не надо. Поэтому я считаю редакцию закона о СМИ, теперешнее принятие, очень важным и очень правильным.
Екатерина Воробьева, главный редактор газеты «Адзінства»:
Я считаю, что действительно новый закон актуален и своевременен. Потому что у меня раньше такой вопрос возникал: почему некоторые могут говорить все что угодно, и не несут за это никакой ответственности? Информация распространяется очень быстро, влияет на людей. Поэтому мне кажется, что мы как государственные СМИ несем ответственность за каждое слово – пускай и те, которые негосударственные СМИ, несут ответственность. Пускай они тоже отвечают за ту информацию, которую они преподносят. Если там есть откровенная ложь, пускай их наказывают. У меня такое мнение.
Ирина Лысогор, главный редактор газеты «Іўеўскі край»:
Как показала практика, события августа прошлого года, если были приняты в то время, на таком же уровне, может быть то, что случилось с журналистами (и отношение, и мнение, которое формировалось в неправильном ключе), этого можно было бы избежать. А то, что теперь... Я думаю, когда заработает закон, мы будем более защищены в этом плане, будет защищен и зритель, потому что формируется общественное мнение. То, что эти экстремистские каналы попали в разряд этого закона, это очень хорошо. Сегодня копаться в чужой голове, манипулировать сознанием человеческим – это неправильно, этого не должно быть.
Светлана Возняк, главный редактор газеты «Лепельскі край»:
Я думаю, что поправки были приняты своевременно, потому что у каждого из нас было время все обдумать, сравнить, увидеть, что на самом деле происходит. Это было не спонтанно, а именно конкретно, когда каждый уже выработал свою точку зрения. Я думаю, что это очень правильно.
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