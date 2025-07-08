Кочанова о «Детях Содружества»: молодёжная повестка – это главное, что есть у парламентариев наших стран

Провести юбилейный сезон форума «Детей Содружества» в Беларуси – наша инициатива. Предложение на международной площадке озвучила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Символично, что торжественное открытие форума состоялось в зале победы. Мы, наследники непокоренных народов, и эту историю важно помнить. А такие молодежные площадки помогают укреплять отношения между странами.

Едил Токенов, участник форума «Дети Содружества» (Казахстан): Я сам, например, познакомился с делегацией из Армении, Таджикистана, даже из Беларуси. Нахожу друзей, нахожу с ними контакт, обмениваюсь номерами. И думаю, что на этой или следующей неделе я найду язык еще с другими нациями, и мы будем вместе дружить.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы рады тому, что ребята, которые приезжают из разных стран, а сегодня здесь представители 8 стран бывшего Советского Союза, которые являются потомками победителей, которые отвоевали свою свободу и независимость нашей тогда общей родины, сегодня собрались опять вместе. Для того чтобы вспомнить страницы истории, для того чтобы чтить память и передавать ее из поколения в поколение. Конечно, для нас очень важно. Молодежная повестка – это самое главное, что есть у парламентариев наших стран. Мы, конечно, делаем все для того, чтобы молодежь дружила. Мы ведь понимаем прекрасно, что когда будет едина молодежь, когда они будут помнить свою общую историю, это залог того, что наши страны в будущем будут в таких же дружеских отношениях, какие есть сегодня у наших стран.

Далее у участников форума насыщенная и интересная программа. Они встретятся с первой белорусской женщиной-космонавтом – Мариной Василевской, познакомятся с работой наших парламентариев. А кроме того, ребят ждут дни, посвященные каждой из стран Содружества. Уже 9 июля в центре внимания будет Беларусь.