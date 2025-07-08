Сельхозпредприятия Минской области увеличили производство молока на 106% к уровню 2024-го

Минская область входит в тройку лидеров в стране по среднегодовому удою на корову. Темп роста производства валового молока за день составляет более 106 % к уровню 2024 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь движутся в правильном русле: укрепляют кормовую базу, соблюдают технологии и, конечно, строят новые комплексы. Только в Столбцовском районе за последние 5 лет возвели семь объектов. Повлияло ли это на привесы «белого золота» и на качество? Узнала Екатерина Ковальчук.

Хозяйство «Деревное». Здесь недавно ввели в эксплуатацию молочно-товарный комплекс. Построили два помещения для коров, доильный зал, установили современное оборудование «параллель», а также запустили профилакторий для телят. Поголовье содержится в комфортных условиях. Под пристальным контролем здоровье животных, кормовой стол и чистота. Качеству молока – особый контроль. За этим следят буквально на всех этапах – от дойки до отправки на завод. Каждая партия парного проходит строжайшую проверку по всем параметрам: жирность, белок, кислотность, отсутствие антибиотиков.