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Сельхозпредприятия Минской области увеличили производство молока на 106% к уровню 2024-го

08 июля 2025 13:54
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Минская область входит в тройку лидеров в стране по среднегодовому удою на корову. Темп роста производства валового молока за день составляет более 106 % к уровню 2024 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь движутся в правильном русле: укрепляют кормовую базу, соблюдают технологии и, конечно, строят новые комплексы. Только в Столбцовском районе за последние 5 лет возвели семь объектов.

Повлияло ли это на привесы «белого золота» и на качество? Узнала Екатерина Ковальчук.

Сельхозпредприятия Минской области увеличили производство молока на 106% к уровню 2024-го-2

Хозяйство «Деревное». Здесь недавно ввели в эксплуатацию молочно-товарный комплекс. Построили два помещения для коров, доильный зал, установили современное оборудование «параллель», а также запустили профилакторий для телят. Поголовье содержится в комфортных условиях. Под пристальным контролем здоровье животных, кормовой стол и чистота.

Качеству молока – особый контроль. За этим следят буквально на всех этапах – от дойки до отправки на завод. Каждая партия парного проходит строжайшую проверку по всем параметрам: жирность, белок, кислотность, отсутствие антибиотиков.

Сельхозпредприятия Минской области увеличили производство молока на 106% к уровню 2024-го-4

Анастасия Колониец, лаборант сельхозпредприятия «Деревное»:
Мы проверили молоко на семантические клетки, на антибиотик. То есть все пять полосок, и я могу выписывать качественную накладную. У нас молоко идет: жир – 4,0, белок – 3,30. Я могу выписывать его сортом экстра.

В хозяйстве «Деревное» бьют рекорды: цифры говорят сами за себя. В день здесь сдают более 30 тонн молока. К уровню 2024 года – плюс 8. Инновации в АПК – это не будущее, а день сегодняшний. Только в Столбцовском районе за последние пять лет возвели семь молочно-товарных комплексов.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси

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