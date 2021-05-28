Евгений Пустовой о манере подачи информации: «Когда будут кричать, я буду повышать голос»

Алена Сырова, СТВ: Жень, мы с тобой за кадром оба работаем в президентском пуле, очень часто дискутируем на тему подачи информации. Если посмотреть с августа, твоя манера подачи информации в рубрике «Политика без галстуков» менялась в зависимости от какого-то периода. Где-то острее, где-то – спокойнее. Ты умышленно ведь это делаешь, реагируя на обстановку?

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:

Да, я чувствую настроение масс, настроение общества. Когда вышли, ну, сколько там, 47 тысяч – самое большое? Тогда надо было говорить – Родина в опасности.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Говорят, миллион почти вышел.

Евгений Пустовой:

Я там был. Гриша, сколько там вышло?