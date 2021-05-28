Евгений Пустовой о манере подачи информации: «Когда будут кричать, я буду повышать голос»
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Жень, мы с тобой за кадром оба работаем в президентском пуле, очень часто дискутируем на тему подачи информации. Если посмотреть с августа, твоя манера подачи информации в рубрике «Политика без галстуков» менялась в зависимости от какого-то периода. Где-то острее, где-то – спокойнее. Ты умышленно ведь это делаешь, реагируя на обстановку?
Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:
Да, я чувствую настроение масс, настроение общества. Когда вышли, ну, сколько там, 47 тысяч – самое большое? Тогда надо было говорить – Родина в опасности.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Говорят, миллион почти вышел.
Евгений Пустовой:
Я там был. Гриша, сколько там вышло?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Официальная цифра – до 50 тысяч человек вышли 16 августа.
Евгений Пустовой:
Поэтому когда все, образно говоря, утихло, можно говорить. Когда готовы слышать, я готов говорить тише. Когда будут кричать, я буду повышать голос.
Алена Сырова:
Сейчас кричат или готовы слышать?
Евгений Пустовой:
Сейчас «поразумели».
Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Пограничное такое состояние.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
До воскресенья, 23 мая, мне казалось, наверное, есть какое-то понимание возможное, но после воскресенья изменилась ситуация полностью.
Евгений Пустовой:
Подождите, но это же делает кучка специально запрограммированных, готовых к информационной войне людей. Большинство понимают – их хотели использовать.
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