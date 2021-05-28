Прямой эфир

Евгений Пустовой о манере подачи информации: «Когда будут кричать, я буду повышать голос»

28 мая 2021 21:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:
Жень, мы с тобой за кадром оба работаем в президентском пуле, очень часто дискутируем на тему подачи информации. Если посмотреть с августа, твоя манера подачи информации в рубрике «Политика без галстуков» менялась в зависимости от какого-то периода. Где-то острее, где-то – спокойнее. Ты умышленно ведь это делаешь, реагируя на обстановку?

Евгений Пустовой о манере подачи информации: «Когда будут кричать, я буду повышать голос»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:
Да, я чувствую настроение масс, настроение общества. Когда вышли, ну, сколько там, 47 тысяч – самое большое? Тогда надо было говорить – Родина в опасности.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Говорят, миллион почти вышел.

Евгений Пустовой:
Я там был. Гриша, сколько там вышло?

Евгений Пустовой о манере подачи информации: «Когда будут кричать, я буду повышать голос»-4

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Официальная цифра – до 50 тысяч человек вышли 16 августа.

Евгений Пустовой:
Поэтому когда все, образно говоря, утихло, можно говорить. Когда готовы слышать, я готов говорить тише. Когда будут кричать, я буду повышать голос.

Алена Сырова:
Сейчас кричат или готовы слышать?

Евгений Пустовой:
Сейчас «поразумели».

Евгений Пустовой о манере подачи информации: «Когда будут кричать, я буду повышать голос»-7

Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Пограничное такое состояние.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
До воскресенья, 23 мая, мне казалось, наверное, есть какое-то понимание возможное, но после воскресенья изменилась ситуация полностью.

Евгений Пустовой:
Подождите, но это же делает кучка специально запрограммированных, готовых к информационной войне людей. Большинство понимают – их хотели использовать.

Читайте также:

Григорий Азарёнок: после августа стали государственными пропагандистами, и я этого не стесняюсь

Алена Дзиодзина: броситься бороться за то, что дорого, теми средствами, которые есть. В моем случае это психология

«Идем на сделку». Григорий Азаренок назвал условия ухода из эфира 

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Евгений Пустовой # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Юлия Артюх # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок про информационную войну: «Мы не только прорвали эту стену, мы их нагнули и переиграли»
28 мая 2021 21:48

Григорий Азарёнок про информационную войну: «Мы не только прорвали эту стену, мы их нагнули и переиграли»

Григорий Азарёнок: логика этого противостояния – они с удовольствием нас снова зажмут в этот информационный концлагерь
28 мая 2021 21:32

Григорий Азарёнок: логика этого противостояния – они с удовольствием нас снова зажмут в этот информационный концлагерь

Главред газеты о попытках поговорить с протестующими: люди агрессивно стали реагировать, когда услышали, что я из госиздания
28 мая 2021 21:10

Главред газеты о попытках поговорить с протестующими: люди агрессивно стали реагировать, когда услышали, что я из госиздания