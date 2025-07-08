Литва не может ввести обязательный призыв из-за нехватки средств и ветхой инфраструктуры

Президент Литвы заявил о необходимости введения обязательного призыва для формирования национальной дивизии к 2030 году. Однако он не скрывает, что для реализации столь амбициозных планов у страны нет ни средств, ни инфраструктуры, ни специалистов для обучения солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом премьер-министр Литвы, комментируя заявление президента, подчеркнул, что сейчас для страны приоритетом является содержание немецкой бригады, не так давно размещенной у восточных границ, а также инвестиции в балтийскую линию обороны. Эти проекты требуют колоссальных денежных вливаний, и, по мнению премьера, введение всеобщей воинской повинности станет дополнительной непосильной ношей для экономики. Он также отметил, что если сейчас начать призывать людей в армию, то при отсутствии должной инфраструктуры это будет скорее похоже на демонстрацию видимости военной подготовки.