Белорусские парламентарии обсудили новеллы Гражданского кодекса

Новеллы Гражданского кодекса 8 июля обсудили белорусские парламентарии. К диалогу подключились представители центра законодательства и правовой информации, Верховного Суда, нотариальной палаты, коллегии адвокатов, а также министерства юстиции и экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, обновленный Гражданский кодекс Беларуси вступил в силу в ноябре 2024 года. Изменения затронули широкий спектр правоотношений. Это и вопросы регулирования сделок, и обязательственное право, а также новые финансовые инструменты и договорные конструкции, которые удобны для бизнеса и способствуют развитию экономики. Кроме того, под защиту взяты наследственные и личные неимущественные права граждан. Речь прежде всего о возмещении морального вреда.

Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Гражданское законодательство претерпело значительные изменения. Это не просто изменения, это модернизация. И цели, которые ставились перед нами, когда мы вносили эти корректировки, было приведение в соответствие с действующей практикой, была унификация с гражданским законодательством Российской Федерации и других стран, которые входят в дружественный союз.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Состоялся очень конструктивный диалог, интересная дискуссия. Для нас это очень важно – услышать, как эти новации применяются на практике, насколько они эффективны. А для законодателя, прежде всего, это важно на перспективу для дальнейшего совершенствования законодательства.

Участники встречи поделились первыми итогами применения новаций обновленного кодекса в банковской и судебной сферах, нотариальной практике и бизнесе. Так, нововведения уже показали свою эффективность в различных аспектах гражданского оборота.