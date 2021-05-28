«Ежесекундно 300 сообщений, как мы повесим твоих детей, распнём тебя, изнасилуем». Ведущая СТВ рассказала, какие угрозы ей поступают

Алена Сырова, СТВ:

Юля, смотри, Алена объяснила разницу между блогерами и журналистами (подробнее здесь). Она в том, что журналист, приходя на государственный телеканал в том числе, несет ответственность за каждое написанное слово. Ты писала свое мнение касаемо ситуации до этого в социальных сетях. Когда ты стала вести рубрику «Негладко» на СТВ, ты все так же пишешь тексты сама себе. Поменялся ли как-то твой подход? Ответственности больше стало?

Юлия Артюх:

Нет, потому что я всегда стараюсь следить за своими словами. Есть помимо закона о СМИ другие законы, когда ты выражаешь какое-то свое мнение, выражаешь свою позицию, если ты ее делаешь некорректно, тебя могут привлечь по другим законам, это нормально. И опускаться вот до такого уровня, чтобы прям с ними вступать в диалоги и на их языке – нет. Ответственность всегда чувствуется. Я таким человеком была. Поэтому когда я пришла на телеканал, стала вести рубрику, этой ответственности только прибавилось.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Гришу очень часто обвиняют в том, что он своими радикальными высказываниями нарушает закон о СМИ, разжигает межнациональную, межкультурную, межрелигиозную рознь. А вот не кажется ли, что это так? Вот мне не кажется, потому что это авторская журналистика, которая позволяет воевать, стрелять.