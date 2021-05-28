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«Ежесекундно 300 сообщений, как мы повесим твоих детей, распнём тебя, изнасилуем». Ведущая СТВ рассказала, какие угрозы ей поступают

28 мая 2021 22:23
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Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Мы информационное пространство заполняем, мы его захватили, и мы теперь там руководим. Везде.

«Ежесекундно 300 сообщений, как мы повесим твоих детей, распнём тебя, изнасилуем». Ведущая СТВ рассказала, какие угрозы ей поступают-1

Алена Сырова, СТВ:
Юля, смотри, Алена объяснила разницу между блогерами и журналистами (подробнее здесь). Она в том, что журналист, приходя на государственный телеканал в том числе, несет ответственность за каждое написанное слово. Ты писала свое мнение касаемо ситуации до этого в социальных сетях. Когда ты стала вести рубрику «Негладко» на СТВ, ты все так же пишешь тексты сама себе. Поменялся ли как-то твой подход? Ответственности больше стало?

Юлия Артюх:
Нет, потому что я всегда стараюсь следить за своими словами. Есть помимо закона о СМИ другие законы, когда ты выражаешь какое-то свое мнение, выражаешь свою позицию, если ты ее делаешь некорректно, тебя могут привлечь по другим законам, это нормально. И опускаться вот до такого уровня, чтобы прям с ними вступать в диалоги и на их языке – нет. Ответственность всегда чувствуется. Я таким человеком была. Поэтому когда я пришла на телеканал, стала вести рубрику, этой ответственности только прибавилось.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Гришу очень часто обвиняют в том, что он своими радикальными высказываниями нарушает закон о СМИ, разжигает межнациональную, межкультурную, межрелигиозную рознь. А вот не кажется ли, что это так? Вот мне не кажется, потому что это авторская журналистика, которая позволяет воевать, стрелять.

«Ежесекундно 300 сообщений, как мы повесим твоих детей, распнём тебя, изнасилуем». Ведущая СТВ рассказала, какие угрозы ей поступают-4

Юлия Артюх:
Он отвечает. Я хочу подчеркнуть – это ответ, ответная волна. Если бы Гриша стал такой: ой, боже мой, я вас так всех люблю, давайте обнимемся, – они же отталкивают. Ведь такие попытки были.

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Они воспринимают это как слабость.

Кирилл Казаков:
Доброту всегда видят как слабость, это правда.

Юлия Артюх:
Когда наши люди выходят, бчбшники бегут с флагом, а мы подходим, говорим: давайте поговорим, давайте обнимемся, мы все белорусы, мы все живем в нашей стране. «Нет, ты что, отойди. Чур меня! Изыди!» Ну, так он отвечает. У него такая манера подачи. Он, в конце концов, имеет право на свою точку зрения.

Кирилл Казаков:
Нам всем писали и угрожали, правда?

«Ежесекундно 300 сообщений, как мы повесим твоих детей, распнём тебя, изнасилуем». Ведущая СТВ рассказала, какие угрозы ей поступают-7

Юлия Артюх:
Да. Кстати, у меня тоже бывают довольно агрессивные высказывания. Потому что когда я открываю свой телефон, и там просто ежесекундно 300 сообщений, как мы повесим твоих детей, распнем тебя, изнасилуем – как можно на это выйти и сказать: ой, я вас так люблю, давайте жить дружно? Нет, мы будем отвечать жестко.

Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:
Гриша называет все своими именами, и он говорит вслух то, о чем многие думают.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Юлия Артюх # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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