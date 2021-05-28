«Ежесекундно 300 сообщений, как мы повесим твоих детей, распнём тебя, изнасилуем». Ведущая СТВ рассказала, какие угрозы ей поступают
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Мы информационное пространство заполняем, мы его захватили, и мы теперь там руководим. Везде.
Алена Сырова, СТВ:
Юля, смотри, Алена объяснила разницу между блогерами и журналистами (подробнее здесь). Она в том, что журналист, приходя на государственный телеканал в том числе, несет ответственность за каждое написанное слово. Ты писала свое мнение касаемо ситуации до этого в социальных сетях. Когда ты стала вести рубрику «Негладко» на СТВ, ты все так же пишешь тексты сама себе. Поменялся ли как-то твой подход? Ответственности больше стало?
Юлия Артюх:
Нет, потому что я всегда стараюсь следить за своими словами. Есть помимо закона о СМИ другие законы, когда ты выражаешь какое-то свое мнение, выражаешь свою позицию, если ты ее делаешь некорректно, тебя могут привлечь по другим законам, это нормально. И опускаться вот до такого уровня, чтобы прям с ними вступать в диалоги и на их языке – нет. Ответственность всегда чувствуется. Я таким человеком была. Поэтому когда я пришла на телеканал, стала вести рубрику, этой ответственности только прибавилось.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Гришу очень часто обвиняют в том, что он своими радикальными высказываниями нарушает закон о СМИ, разжигает межнациональную, межкультурную, межрелигиозную рознь. А вот не кажется ли, что это так? Вот мне не кажется, потому что это авторская журналистика, которая позволяет воевать, стрелять.
Юлия Артюх:
Он отвечает. Я хочу подчеркнуть – это ответ, ответная волна. Если бы Гриша стал такой: ой, боже мой, я вас так всех люблю, давайте обнимемся, – они же отталкивают. Ведь такие попытки были.
Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Они воспринимают это как слабость.
Кирилл Казаков:
Доброту всегда видят как слабость, это правда.
Юлия Артюх:
Когда наши люди выходят, бчбшники бегут с флагом, а мы подходим, говорим: давайте поговорим, давайте обнимемся, мы все белорусы, мы все живем в нашей стране. «Нет, ты что, отойди. Чур меня! Изыди!» Ну, так он отвечает. У него такая манера подачи. Он, в конце концов, имеет право на свою точку зрения.
Кирилл Казаков:
Нам всем писали и угрожали, правда?
Юлия Артюх:
Да. Кстати, у меня тоже бывают довольно агрессивные высказывания. Потому что когда я открываю свой телефон, и там просто ежесекундно 300 сообщений, как мы повесим твоих детей, распнем тебя, изнасилуем – как можно на это выйти и сказать: ой, я вас так люблю, давайте жить дружно? Нет, мы будем отвечать жестко.
Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:
Гриша называет все своими именами, и он говорит вслух то, о чем многие думают.
Читайте также:
Алена Дзиодзина: броситься бороться за то, что дорого, теми средствами, которые есть. В моем случае это психология
Евгений Пустовой: священники мне говорят, если я буду делать свою рубрику, больше не могу идти в храм
«Ещё год назад говорили, что YouTube убил телевидение». Зачем блогеры идут на ТВ?