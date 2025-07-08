В МИД Беларуси прокомментировали отклонение Судом ЕС апелляции «Гродно Азота» и его филиала

Верховенство закона и защита демократических ценностей в ЕС на деле являются не более чем декларацией. Так в МИД Беларуси прокомментировали решение Суда Европейского союза об отклонении апелляции «Гродно Азот» и его филиала «Завод Химволокно», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что предприятия попали под санкции в декабре 2021 года. Это связали с тем, что они уплачивают часть прибыли в государственный целевой фонд национального развития. По мнению суда ЕС, этот платеж формально отделен от налогов и является дополнительным к ним.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Любому непредвзятому специалисту в правовой области очевидно, что санкционный режим Европейского союза не только применяется с грубым нарушением Устава ООН, но и составлен таким образом, что, по сути, может быть использован в отношении любого юридического или физического лица без должных правовых оснований. В случае с белорусскими предприятиями так называемыми «достаточными основаниями» являются сама только государственная форма собственности и уплата налогов в бюджет. Не абсурд ли?

В МИД отмечают, что избирательные решения, двойные стандарты и сомнительные процессы в европейском суде стали нормой. Искать соломинку в чужом глазу и не замечать бревна в своем – излюбленное занятие наших европейских партнеров.