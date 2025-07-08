Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел в агрокомбинате «Заря»
Развитие отдельных отраслей сельскохозяйственной сферы 8 июля в центре внимания Президента. Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Могилевской области. Глава государства побывал на нескольких предприятиях и дал ряд поручений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из требований касается племенного козоводства. С учетом востребованности этого направления Президент ориентирует на его более быстрое и эффективное развитие. К середине 2026 года показатели по козоводству должны удвоиться. Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая производственный участок племенного завода по выращиванию коз.
Рабочая поездка Президента продолжилась посещением агрокомбината «Заря», где глава государства ознакомился с состоянием дел на предприятии. В первую очередь разговор коснулся финансово-хозяйственной деятельности и вопроса хранения кормов, где выявлены нарушения. Прозвучало поручение Александра Лукашенко – обратить на это особое внимание. Тем не менее хозяйство показывает хорошие результаты. Средняя рентабельность – более 6,5 %, а в переработке – около 12. Достаточно успешно работает комбинат и по возделыванию различных культур. Так, урожайность озимого ячменя превышает 60 центнеров с гектара. Сейчас главное – качественно убрать урожай. В развитие разговора на эту тему генеральному директору комбината пришлось держать экзамен перед главой государства прямо в поле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты уверена, что тут будет у тебя 65 центнеров?
– Ну, надо убрать. Пока по комбайну, то, что сегодня прошел, вчера мы убирали целый день, то есть погода нам не мешала, получилось 62 центнера.
– Если так, то это вообще хорошо. Но она капризная культура.
– Мы боимся только за... Сушилка боится и комбайн только за усы. В этом году даже на сушилке вчера мы были, в этом году эта проблема немножко проще, потому что усы обламываются и немножко легче. А по соломе, то есть подождем, подсохнет. Вся влажность же в соломе, зерно само сухое. Мы переживали только за это.
– То, что ты убираешь, и даже пускай чуть-чуть оно влажноватое, досушишь, но...
– А у нас сейчас уже не будет вариантов. Если такая погода будет, как сейчас, это же предшественник рапса. А мне же надо рапс сеять. Я же тысячу гектаров рапса сею для того, чтобы обеспечить себя.
– Рапс у тебя неплохой.
– Рапс у меня неплохой. В этом году будет хороший рапс. В прошлом году было тоже 47 центнеров с гектара.
В хозяйстве «Заря» есть два молочно-товарных комплекса, развивают птицеводство, свиноводство. По словам руководства предприятия, проблем с падежом скота здесь нет – все процессы идут строго по технологии. Президент обратил внимание, что именно такие хозяйства – стабильные, ответственные и без долгов – нужно дополнительно поддерживать в реализации тех или иных проектов.