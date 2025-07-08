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Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел в агрокомбинате «Заря»

08 июля 2025 13:36
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Развитие отдельных отраслей сельскохозяйственной сферы 8 июля в центре внимания Президента. Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Могилевской области. Глава государства побывал на нескольких предприятиях и дал ряд поручений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из требований касается племенного козоводства. С учетом востребованности этого направления Президент ориентирует на его более быстрое и эффективное развитие. К середине 2026 года показатели по козоводству должны удвоиться. Об этом Александр Лукашенко заявил, посещая производственный участок племенного завода по выращиванию коз.

Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел в агрокомбинате «Заря»-2

Рабочая поездка Президента продолжилась посещением агрокомбината «Заря», где глава государства ознакомился с состоянием дел на предприятии. В первую очередь разговор коснулся финансово-хозяйственной деятельности и вопроса хранения кормов, где выявлены нарушения. Прозвучало поручение Александра Лукашенко – обратить на это особое внимание. Тем не менее хозяйство показывает хорошие результаты. Средняя рентабельность – более 6,5 %, а в переработке – около 12. Достаточно успешно работает комбинат и по возделыванию различных культур. Так, урожайность озимого ячменя превышает 60 центнеров с гектара. Сейчас главное – качественно убрать урожай. В развитие разговора на эту тему генеральному директору комбината пришлось держать экзамен перед главой государства прямо в поле.

Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел в агрокомбинате «Заря»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты уверена, что тут будет у тебя 65 центнеров?
– Ну, надо убрать. Пока по комбайну, то, что сегодня прошел, вчера мы убирали целый день, то есть погода нам не мешала, получилось 62 центнера.
– Если так, то это вообще хорошо. Но она капризная культура.
– Мы боимся только за... Сушилка боится и комбайн только за усы. В этом году даже на сушилке вчера мы были, в этом году эта проблема немножко проще, потому что усы обламываются и немножко легче. А по соломе, то есть подождем, подсохнет. Вся влажность же в соломе, зерно само сухое. Мы переживали только за это.
– То, что ты убираешь, и даже пускай чуть-чуть оно влажноватое, досушишь, но...
– А у нас сейчас уже не будет вариантов. Если такая погода будет, как сейчас, это же предшественник рапса. А мне же надо рапс сеять. Я же тысячу гектаров рапса сею для того, чтобы обеспечить себя.
– Рапс у тебя неплохой.
– Рапс у меня неплохой. В этом году будет хороший рапс. В прошлом году было тоже 47 центнеров с гектара.

Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел в агрокомбинате «Заря»-6

В хозяйстве «Заря» есть два молочно-товарных комплекса, развивают птицеводство, свиноводство. По словам руководства предприятия, проблем с падежом скота здесь нет – все процессы идут строго по технологии. Президент обратил внимание, что именно такие хозяйства – стабильные, ответственные и без долгов – нужно дополнительно поддерживать в реализации тех или иных проектов.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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