Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел в агрокомбинате «Заря»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты уверена, что тут будет у тебя 65 центнеров?

– Ну, надо убрать. Пока по комбайну, то, что сегодня прошел, вчера мы убирали целый день, то есть погода нам не мешала, получилось 62 центнера.

– Если так, то это вообще хорошо. Но она капризная культура.

– Мы боимся только за... Сушилка боится и комбайн только за усы. В этом году даже на сушилке вчера мы были, в этом году эта проблема немножко проще, потому что усы обламываются и немножко легче. А по соломе, то есть подождем, подсохнет. Вся влажность же в соломе, зерно само сухое. Мы переживали только за это.

– То, что ты убираешь, и даже пускай чуть-чуть оно влажноватое, досушишь, но...

– А у нас сейчас уже не будет вариантов. Если такая погода будет, как сейчас, это же предшественник рапса. А мне же надо рапс сеять. Я же тысячу гектаров рапса сею для того, чтобы обеспечить себя.

– Рапс у тебя неплохой.

– Рапс у меня неплохой. В этом году будет хороший рапс. В прошлом году было тоже 47 центнеров с гектара.