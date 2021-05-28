Григорий Азарёнок: логика этого противостояния – они с удовольствием нас снова зажмут в этот информационный концлагерь

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я бы хотел рассказать о том, что в среду мне и моим коллегам – Евгению Пустовому и Григорию Азаренку – удалось присутствовать при послании Президента, которое он сделал перед депутатами и сенаторами. Тогда он, наверное, подвел какую-то черту по поводу того, каким он видел, видит и, наверное, хочет видеть государственную журналистику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем. Появились патриотические организации (они и были, проснулись, можно сказать), зубастые по-настоящему средства массовой информации и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно, дай бог не перехвалить. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве. Кирилл Казаков:

Президент дал четкую оценку. Как мне кажется, мы все делаем правильно и хватку ослаблять нельзя.

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:

Абсолютно нельзя, потому что логика этого противостояния – они с удовольствием нас снова зажмут в этот информационный концлагерь, который был в августе. Когда да, телеканалы работали, да, мы доносили позицию, но она ни до кого не доходила, потому что они забили собой полностью все. Сейчас ситуация обратная, они вынуждены реагировать на нас, цитировать нас, они живут тем, что мы задаем, то, что задает наш Президент. Но мне еще один аспект хотелось бы отметить. Мы не только раскрылись (у нас журналисты), вообще последние полгода и с помощью телевидения тоже раскрылись очень многие наши люди. Кто знал, кто такой Дмитрий Балаба, кроме его коллег и тех, кто с ним пересекался? А сейчас вся страна знает, какой это потрясающий, умный, тонкий, но в то же время стойкий человек. Или командующий внутренних войск Николай Карпенков? Или даже губернаторы – Владимир Караник как раскрылся для СМИ. Мы узнали наши вертикаль, чиновников, людей. Появились совершенно неожиданные – Андрей Лазуткин. Какими звездами стали Дзермант, Шпаковский, Гигин.