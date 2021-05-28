Григорий Азарёнок: логика этого противостояния – они с удовольствием нас снова зажмут в этот информационный концлагерь

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я бы хотел рассказать о том, что в среду мне и моим коллегам – Евгению Пустовому и Григорию Азаренку – удалось присутствовать при послании Президента, которое он сделал перед депутатами и сенаторами. Тогда он, наверное, подвел какую-то черту по поводу того, каким он видел, видит и, наверное, хочет видеть государственную журналистику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем. Появились патриотические организации (они и были, проснулись, можно сказать), зубастые по-настоящему средства массовой информации и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно, дай бог не перехвалить. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве.
Кирилл Казаков:
Президент дал четкую оценку. Как мне кажется, мы все делаем правильно и хватку ослаблять нельзя.
Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Абсолютно нельзя, потому что логика этого противостояния – они с удовольствием нас снова зажмут в этот информационный концлагерь, который был в августе. Когда да, телеканалы работали, да, мы доносили позицию, но она ни до кого не доходила, потому что они забили собой полностью все. Сейчас ситуация обратная, они вынуждены реагировать на нас, цитировать нас, они живут тем, что мы задаем, то, что задает наш Президент. Но мне еще один аспект хотелось бы отметить. Мы не только раскрылись (у нас журналисты), вообще последние полгода и с помощью телевидения тоже раскрылись очень многие наши люди. Кто знал, кто такой Дмитрий Балаба, кроме его коллег и тех, кто с ним пересекался? А сейчас вся страна знает, какой это потрясающий, умный, тонкий, но в то же время стойкий человек. Или командующий внутренних войск Николай Карпенков? Или даже губернаторы – Владимир Караник как раскрылся для СМИ. Мы узнали наши вертикаль, чиновников, людей. Появились совершенно неожиданные – Андрей Лазуткин. Какими звездами стали Дзермант, Шпаковский, Гигин.
Кирилл Казаков:
Знаете, что самое интересное? Гриша ведь не такой, как на экране. Когда мы обсуждаем его тексты, это абсолютно другой человек – начитанный, умный. Понятное дело, что он и здесь показывает свою начитанность, потому что столько цитат классиков, которые он использует в своих текстах, я не знаю, какой еще журналист мог бы привести. Почему ты выбрал именно такую риторику? Признай, что ты разный в жизни и на экране.
Григорий Азаренок:
Может быть. Да, я стараюсь, когда стучусь, говорить «разрешите войти», это все знают. Но они же что хотели? Они хотели заткнуть рот. И почему такая реакция злобная? Они же все были короли Facebook, они же все рассуждали о политике: а вы там ватники, колорады, вы в своих полях с посевной своей разбирайтесь и все, вы тут ничего не понимаете. И когда вдруг появился голос государства – не только я, но и на других каналах, и Женя – мы просто сказали: мы имеем право говорить и о политике, и о государстве, и о судьбе народа. И мы знаем вас больше, мы читали больше вас, мы умнее вас, вы предатели и глупцы, и слушайте голос государства. И они такие: да как он посмел, это же наша поляна!
Кирилл Казаков:
Перешел ты на их территорию, называется, как они считали.
Григорий Азаренок:
И даже в нашем заочном споре с Юлей [Юлия Бешанова, корреспондент СТВ – прим. ред.], да простит она, что я говорю без нее, но история уже все расставила: Янукович в 2014 году. Сколько он договаривался, сколько он под гарантии послов ЕС и министров иностранных дел – он сел подписывать с ними соглашение, и все вроде бы хорошо, и не было жесткой проянуковичской риторики, и даже митинги он не собирал – в итоге его чуть не убили, и он вынужден был бежать из страны, а Украина рухнула в пропасть гражданской воны и чудовищного разрушения. История доказывает мою правоту.
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