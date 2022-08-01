У Оди началась новая жизнь. Как живётся белоснежному псу, которого избивала хозяйка, в семье Дмитрия Баскова?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, немалую роль сыграло то, что Президент публично затронул эту тему. На прошлой неделе у него была встреча, говорили о животных. Сам факт, что очень часто мы видим и президентского шпица. Кто-то улыбается, тем не менее это о многом говорит. И та самая история, развитие которой мы покажем, тоже стала отправной точкой. Речь идет о случае – одно из первых видео издевательств над собачкой в Витебске, которая нашла дом у Дмитрия Баскова. Как сейчас поживает Оди, узнаем.

На этих кадрах у Оди началась новая жизнь. Май, финал одной из хоккейных тренировок команды Президента, участникам показывают вот это видео. Заметно, что даже настоящие мужчины не просто ошарашены, а тронуты до слез. Александр Лукашенко выносит на руках белоснежного пса, фигуранта жесткого видео, и вручает тренеру команды Дмитрию Баскову. С тех пор у Оди появился новый хозяин. Но вернемся к сложному пути четвероногого к счастью. «Живодёры не только люди с психическими отклонениями». Что порождает у людей агрессию к животным? Читайте далее.

Буквально несколько дней до этого инцидент взбудоражил Витебск. Женщина избивает собаку ногами. Кадры из Сети показали и Президенту. Глава государства поручил отыскать хозяйку и саму собаку. Выяснилось, что женщина подшофе во время выгула своего питомца решила его повоспитывать. В ход пошли пинки.

В милиции, как выяснилось, дама уже с уголовным прошлым объяснила доходчиво: мой пес – что хочу, то и делаю. Но белоснежное создание уже было в надежных руках волонтеров. А жестокая владелица за жесткое обращение с животными и неповиновение правоохранителям водружена в ИВС.

Какой ты хорошенький! Иди ко мне, дружок. Иди, пушистик. Боже мой, какой же ты красивый! Ай, какая собака!

Вот уже три месяца Оди живет в семействе Басковых. Первые дни собака стрессовала, но к хорошей жизни привыкла быстро. Дети, признается новый владелец, в пушистом друге души не чают. У Басковых раньше не было собаки. Это их первый опыт, но питомец уже прочно вписался в жизнь сенатора-хоккеиста.