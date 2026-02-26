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В Италии забастовка работников авиации привела к отмене почти 300 рейсов

26 февраля 2026 19:47
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Италия оказалась во власти транспортного хаоса. Общенациональная забастовка работников авиации привела к отмене почти 300 рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии забастовка работников авиации привела к отмене почти 300 рейсов-2

Протесты охватили крупнейшие авиаузлы – Рим, Милан и Неаполь. По информации профсоюзов, к акции присоединились почти 90 % персонала. Главное требование – продления коллективных договоров и индексация зарплат. 

Работники подчеркивают, нагрузка уже превысила допандемийный уровень, в то время как инфляция обесценила их доходы. При этом ситуация может ухудшиться. 27 февраля вечером к протестам планируют присоединиться железнодорожники, чья 24-часовая стачка грозит стране полным параличом транспортной системы.

# Новости Италии # Кризис в Италии # Кризис в ЕС

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