Баскетболисты БГУФК второй год подряд занимают 1-е место в Республиканской универсиаде
Мужская команда университета физической культуры второй год к ряду стала победителем Республиканской универсиады по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего участие в розыгрыше принимали 32 дружины со всей страны. В решающую стадию вышли только четыре.
В составах команд значатся как любители так и профессионалы, в основном ребята играющие в Единой молодежной лиге. На главный студенческий трофей претендовал коллектив БГУФК и технического университета. Игра выдалась напряженной и эмоциональной, хотя «спортсмены» и диктовали свои условия, соперники оказали достойное сопротивление и создавали острые моменты. Итог встречи – 105:80 в пользу подопечных Андрея Пеньковского.
Андрей Пеньковский, тренер баскетбольной команды БГУФК:
В 2025 году начали эту историю с победами на универсиаде среди мужчин и постараемся потом в дальнейшем соответствовать этому уровню. С теми командами, с которыми мы играем в своих изначально подгруппах, – это достаточно высокий уровень, практически в каждой команде есть игроки, выступающие на профессиональном уровне. С БНТУ допустим мы в подгруппе плохо сыграли, мы им уступили. Поэтому, скажем так, дополнительная была мотивация на финал.
Регина Пышник, заслуженный тренер Беларуси:
Любуюсь вот этими играми, азарт, движения, умения, мышление. Это пример для подражания всей молодежи, что такие команды у нас играют в клубах, и студенческий спорт должен развиваться.
Серебряные награды достались команде БНТУ, а тройку сильнейших замкнул педагогический университет. В марте состоится женский финал.