Баскетболисты БГУФК второй год подряд занимают 1-е место в Республиканской универсиаде

Мужская команда университета физической культуры второй год к ряду стала победителем Республиканской универсиады по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего участие в розыгрыше принимали 32 дружины со всей страны. В решающую стадию вышли только четыре.

В составах команд значатся как любители так и профессионалы, в основном ребята играющие в Единой молодежной лиге. На главный студенческий трофей претендовал коллектив БГУФК и технического университета. Игра выдалась напряженной и эмоциональной, хотя «спортсмены» и диктовали свои условия, соперники оказали достойное сопротивление и создавали острые моменты. Итог встречи – 105:80 в пользу подопечных Андрея Пеньковского.