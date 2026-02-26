8 белорусских пятиборцев вышли в мужской финал второго этапа «Кубка Павла Леднёва»

Восемь белорусов вышли в мужской финал второго этапа международного турнира по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Минске.

Всего в отборе приняли участие 74 спортсмена. Высокий уровень конкуренции продемонстрировали гости из Египта, они набрали наибольшие суммы баллов в первом полуфинале, а места с третьего по пятое заняли наши Владислав Нестеров, Максим Марук и Иван Хамцов, с девятой позиции дальше шагнул Евгений Орел.

Во второй группе тройку сильнейших замкнул Владислав Мелкозеров. Также в решающий раунд прошли его партнеры по команде Максим Федотко, Назар Сивицкий и Борис Абабурко. За место на пьедестале парни поспорят в субботу.

Медали среди женщин будут разыграны уже завтра, 27 февраля, за призы поспорят четыре белоруски – Виолетта Гуреева, Анастасия Малашенока, Наталья Савенкова и Мария Гнедчик.