Нападающий «Динамо-Минск» признан лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев признан лучшим игроком дня в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке против «Сочи» легендарный форвард набрал три балла – он дважды ассистировал партнерам по команде и покорил знаковый рубеж в 700 результативных передач в КХЛ. Кроме того в этой встрече россиянин забросил и сам. А «зубры» разгромили «леопардов» со счетом 7:2. Напомню, белорусский представитель в лиге досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка Гагарина и стабильно идет в тройке лучших в таблице Западной конференции. Уже завтра, 27 февраля, подопечные Дмитрия Квартальнова проведут еще один матч против «Сочи», после чего вернутся в Минск и будут готовиться к домашним дуэлям против магнитогорского «Металлурга» и СКА из Санкт-Петербурга.