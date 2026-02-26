Варшава проводит милитаризацию метрополитена

По его словам, метро теперь не транспорт и не место для чтения книг, а стратегический щит. Тысячи единиц оборудования доставят в варшавскую подземку на случай большой войны. В технологических пустотах уже штабелями укладывают спальные мешки, термосы и носилки.

Осталось только разобраться, кто враг и у каких ворот НАТО его встречать – западных или восточных. Ведь в Европе обеспокоенность вызывает не только Россия, но и трещина в отношениях с главным союзником – Вашингтоном. Так, министр иностранных дел Польши увидел в этом шанс для сплочения Европы и, по его мнению, произойти это должно вокруг Варшавы.