Мэр Варшавы Рафал Тшасковский отчитался о милитаризации метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский отчитался о милитаризации метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, метро теперь не транспорт и не место для чтения книг, а стратегический щит. Тысячи единиц оборудования доставят в варшавскую подземку на случай большой войны. В технологических пустотах уже штабелями укладывают спальные мешки, термосы и носилки.
Осталось только разобраться, кто враг и у каких ворот НАТО его встречать – западных или восточных. Ведь в Европе обеспокоенность вызывает не только Россия, но и трещина в отношениях с главным союзником – Вашингтоном. Так, министр иностранных дел Польши увидел в этом шанс для сплочения Европы и, по его мнению, произойти это должно вокруг Варшавы.
Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:
Мы не намерены больше оставаться в дураках. Час для Европы настал. Либо мы будем едины, либо нас поглотят великие силы. Давайте не будем искать врагов там, где у нас есть союзники – на Западе. Угроза суверенитету и безопасности Республики Польша исходит с одного направления – с Востока.
Польша, которая давно мается на задворках большой европейской политики, снова предлагает себя в качестве палочки-выручалочки. Так, в Варшаве решили, что молчать о цене безопасности Европы, которую тактично предпочитали не озвучивать союзники, не стоит. Сикорский подсчитал, что защита восточного фланга НАТО от российской угрозы, потянет на 1 триллион 200 миллиардов евро. Это в 24 раза больше того, что Польша тратит на армию сейчас. Впрочем, о таком действительно лучше не говорить вслух, особенно когда угроза – вымысел, а триллионы – настоящие.