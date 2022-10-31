«Это безопасность наших детей, это качество образования». Зачем нужен закон о лицензировании школ?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу « По существу » журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

Белорусский профессиональный союз работника образования и науки подключился изначально к разработке закона о лицензировании. Это не с 1 сентября произошло. Уже более чем полгода мы эту тему обсуждали, состоялось много рабочих групп с Министерством экономики, с Министерством труда, финансов и так далее. И тогда профсоюз образования, учитывая, что у нас члены профсоюза не только в государственных учреждениях образования, но и в частных в том числе, мы, конечно, за справедливость и равноправие. Почему? Потому что закон о лицензировании на самом-то деле, если посмотреть правде в глаза, он поставит всех в равные условия. В первую очередь, это безопасность наших детей, это качество образования и, вообще, это те направления, по которым сегодня развивается система образования в нашей стране.

Смогут ли государственные школы принять всех детей из частных?

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, профсоюзы, которые смотрели, мониторили цены (представители профсоюзов), – мы это видели. Вы представитель профсоюза образования. Вы имели право, условно говоря, прийти в частную школу и банально посмотреть на учебный процесс? Игорь Александрович, предположим, как один из авторов истории белорусского государства. Вот вы могли прийти и посмотреть, а в том ли направлении, в котором Игорь Марзалюк готовит предмет, в частной школе учат?