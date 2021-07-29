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Александр Михневич освобождён от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС

29 июля 2021 18:58
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге Александр Михневич освобожден от должности в связи с выходом в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.

Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Михневич

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