Александр Михневич освобождён от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС

Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге Александр Михневич освобожден от должности в связи с выходом в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.

Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.