Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?

Новости Беларуси. Назначен новый глава администрации Центрального района Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На эту должность глава государства согласовал Николая Полякова.

С 2018 года он занимал пост первого заместителя главы администрации Заводского района Минска. В его функции входило общее руководство экономикой, рыночными реформами и промышленными предприятиями, а также общественное питание и бытовое обслуживание.

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