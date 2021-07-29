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Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?

29 июля 2021 13:42
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Новости Беларуси. Назначен новый глава администрации Центрального района Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На эту должность глава государства согласовал Николая Полякова.

Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?-1

С 2018 года он занимал пост первого заместителя главы администрации Заводского района Минска. В его функции входило общее руководство экономикой, рыночными реформами и промышленными предприятиями, а также общественное питание и бытовое обслуживание.

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Кто такой Дмитрий Петруша, которого Александр Лукашенко назначил главой «Керамина»?-4

До работы в администрации Поляков руководил «Зеленстроем» Заводского района.

Новое назначение получил и Дмитрий Петруша – предыдущий руководитель Центрального района. Он возглавит предприятие «Керамин».

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Николай Поляков # Дмитрий Петруша # Александр Лукашенко # Фотофакт

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