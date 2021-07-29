Прямой эфир

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

29 июля 2021 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тандем хлеборобов чествовали 29 июля прямо на рабочем месте – в поле.

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?-1

Покорилась первая тысяча молодому экипажу Александра Федорова и Константина Драбо из агрокомплекса имени Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики. Примечательно, что для 18-летнего Константина это дебютная уборочная, а для Александра – всего лишь вторая. Своим трудолюбием они продемонстрировали успех и открыли счет в регионе первых тысячников среди молодых хлеборобов.

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?-3

Константин Драбо, помощник комбайнера агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:
Учился на электросварщика и автослесаря в Витебском государственном техническом колледже. Закончил в этом году. Год отработки. Вот, устроился помощником на сезон. Первые два дня сложно было, потом нормально. Привыкаешь.

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?-5

Игорь Лукьянов, директор агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:
У нас сегодня 42,5 центнера с гектара урожайность идет в среднем по всем культурам. Главная задача стояла  убрать ячмень, сберечь, чтобы дождь не попортил, не допустить полеглости. Вроде справляемся.

«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?-7

Сегодня на хлебных нивах нашей страны задействованы более 500 молодежных экипажей. Семь из них уже перешагнули тысячный рубеж. Вклад молодежи в общий каравай составляет почти 100 тысяч тонн зерна.

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг
29 июля 2021 18:13

Новый начальник Академии МВД: опыт, который накапливался годами, нужно передавать. Для меня это серьёзный жизненный шаг

Около 200 иностранцев получили первую прививку от коронавируса в Беларуси. Из каких стран приезжают чаще всего?
29 июля 2021 17:54

Около 200 иностранцев получили первую прививку от коронавируса в Беларуси. Из каких стран приезжают чаще всего?

Президент Беларуси: некоторые «сопливые» школу кое-как закончили и хотят «на мерсах разъезжать и быть в шоколаде»
29 июля 2021 17:44

Президент Беларуси: некоторые «сопливые» школу кое-как закончили и хотят «на мерсах разъезжать и быть в шоколаде»