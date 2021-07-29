«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тандем хлеборобов чествовали 29 июля прямо на рабочем месте – в поле.

Покорилась первая тысяча молодому экипажу Александра Федорова и Константина Драбо из агрокомплекса имени Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики. Примечательно, что для 18-летнего Константина это дебютная уборочная, а для Александра – всего лишь вторая. Своим трудолюбием они продемонстрировали успех и открыли счет в регионе первых тысячников среди молодых хлеборобов.

Константин Драбо, помощник комбайнера агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:

Учился на электросварщика и автослесаря в Витебском государственном техническом колледже. Закончил в этом году. Год отработки. Вот, устроился помощником на сезон. Первые два дня сложно было, потом нормально. Привыкаешь.

Игорь Лукьянов, директор агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:

У нас сегодня 42,5 центнера с гектара урожайность идет в среднем по всем культурам. Главная задача стояла – убрать ячмень, сберечь, чтобы дождь не попортил, не допустить полеглости. Вроде справляемся.