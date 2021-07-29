«Учился на электросварщика и автослесаря». Кто работает в первом витебском экипаже-тысячнике?

Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тандем хлеборобов чествовали 29 июля прямо на рабочем месте – в поле.
Новости Беларуси. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тандем хлеборобов чествовали 29 июля прямо на рабочем месте – в поле.
Покорилась первая тысяча молодому экипажу Александра Федорова и Константина Драбо из агрокомплекса имени Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики. Примечательно, что для 18-летнего Константина это дебютная уборочная, а для Александра – всего лишь вторая. Своим трудолюбием они продемонстрировали успех и открыли счет в регионе первых тысячников среди молодых хлеборобов.
Константин Драбо, помощник комбайнера агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:
Учился на электросварщика и автослесаря в Витебском государственном техническом колледже. Закончил в этом году. Год отработки. Вот, устроился помощником на сезон. Первые два дня сложно было, потом нормально. Привыкаешь.
Игорь Лукьянов, директор агрокомплекса им. М.Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:
У нас сегодня 42,5 центнера с гектара урожайность идет в среднем по всем культурам. Главная задача стояла – убрать ячмень, сберечь, чтобы дождь не попортил, не допустить полеглости. Вроде справляемся.
Сегодня на хлебных нивах нашей страны задействованы более 500 молодежных экипажей. Семь из них уже перешагнули тысячный рубеж. Вклад молодежи в общий каравай составляет почти 100 тысяч тонн зерна.