Новые сорта картофеля, поддержка предприятий и развитие Витебской области. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Толочинский район

Новости Беларуси. На неделе Президент посетил с рабочей поездкой Витебскую область. Основным пунктом программы было посещение Толочинского консервного завода – именно здесь получили самую высокую урожайность картофеля по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И неслучайно: в последние годы в хозяйстве и на предприятии осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля. О перспективах картофелеводства, но в масштабах всей страны, и говорили во время визита главы государства. В целом в Беларуси на этот момент осталось убрать 7 % площадей, отведенных под картофель.

К слову, у нас хватает успешных организаций, которые занимаются сельским хозяйством. Не только в картофелеводстве и не только в Толочине. Президент уверен: опыт таких предприятий нужно максимально распространять по всей стране. Подробности в материале Алены Сыровой.

Петр Новиков, главный агроном комбината «Восток»:

У нас сорта белорусской селекции. У нас два – это «Бриз» и «Манифест». И «Ред Скарлет» в небольшом количестве – голландский сорт. Картофельные поля комбината «Восток» в Гомельской области. Уборку здесь, на 530 гектарах, почти завершили, и хотя точные данные по урожаю еще только предстоит подсчитать, аграрии не без сожаления констатируют: результат ниже прошлогоднего где-то в полтора раза.

Петр Новиков:

С погодными условиями, с засухой сильно пострадали посевы, потому что клубни очень мелкие – много его, но очень мелкий.

Впрочем, даже такой результат некритичен, запасов, говорят, хватит, и чтобы накормить регион, и чтобы выполнить обязательства по поставкам картофеля в ту же Россию, Украину. Главное – собранное правильно сохранить, тогда к весне цены на продукт покроют все затраты. В среднем каждый месяц высокотехнологичного хранения увеличивает себестоимость овощей на 10 %.

Сергей Чирич, директор комбината «Восток»:

Ореол продаж у нас широкий – это Россия, Молдова, Украина. Более того, мы обладаем достаточно большим овощехранилищем, что позволяет нам заложить стабилизационные фонды для города Гомеля и Гомельской области и впоследствии, скажем так, в зимне-весенний период осуществлять реализацию в торговую сеть свежего картофеля.

Местное овощехранилище рассчитано на 22 тысячи тонн овощей, пока его достаточно. Говорят, могли бы выращивать больше, но есть вопросы с техникой – пришло время ее обновлять. Впрочем, вопрос актуальный и для других хозяйств, которые по праву считаются успешными.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Техника – куда ни приезжаешь, в хозяйство, в район – это самый главный вопрос на сегодня.

На неделе Президент приехал в Толочинский район посмотреть, как обстоят дела у крупнейшего производителя картофеля в стране. Площади в 900 гектаров, урожайность почти 500 центнеров с одного – и это при средних 300 по стране. Безусловно, пример для подражания. «Главное, чтобы люди честно и ответственно работали». Подробности поездки Александра Лукашенко в Толочинский район Больших претензий у главы государства после доклада министра сельского хозяйства не возникло. И даже тот факт, что до заданной Президентом планки в 10,5 миллиона тонн урожая зерновых немного не дотянули, очевидно, не сильно расстраивает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы больше тонны зерна взяли на человека. Это очень хороший показатель. Почти 10,5 тонны. Хорошо. Четкая работа аграриев в 2020 году позволила заработать уже более 3,5 миллиарда рублей от экспорта выращенной продукции, а все потому, что людей, работающих на земле, от их дела не отвлекла ни пандемия, ни политическая турбулентность. Аграрии знают: никто, кроме них, страну не накормит, как бы не ерничали борцы за более высокие ценности. Александр Лукашенко в Толочинском районе: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были

В Толочине Президенту показали не только процесс уборки урожая, но и новые сорта. Часть из них знакомы белорусским картофелеводам. Кстати, 80 % всего урожая этой культуры выращивают на частных подворьях. Что же, в ближайшее время ассортимент пополнят еще два вида, правда, ученые, как оказывалось, – люди суеверные. Какие сорта выращивает Президент? Александру Лукашенко показали качественную белорусскую картошку

Те же сорта, которые здесь уже в деле, перерабатывают и хранят в двух хранилищах Толочинского консервного завода, в планах построить третье.

Кроме того, здесь же, на линиях, картофель и обрабатывают. Говорят, достигли такого уровня, что скоро излюбленный картофель фри будет отечественного производства.

В структуре Толочинского консервного, помимо самых крупных картофельных плантаций, еще и садовые. Яблоки, груши, виноград. А значит, и вина, и соки. Правда, пока эти бренды, скорее всего, вы не найдете на полках крупных супермаркетов: слишком трудно пробиться. Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине

Кстати, о помощи. Во время визита Президент поинтересовался, как успехи в Витебской области, где было решено создавать сырьевые зоны и интеграционные объединения, чтобы решить вопрос убыточности одних и нехватку сырья других.

Владимир Андрейченко:

Сегодня вот эти задолженности, которые они передали мясо-молочному объединению... Конечно, это дало им возможность вздохнуть. И по области в целом сейчас меньше кредиторской задолженности, дебиторской – практически на 30 %. Ну и в целом по прибыли лучше сработали немножко. По крайней мере, движение вперед есть.

Процесс небыстрый, но чиновники говорят: есть вариант ускорить – путем финансовых вливаний. Президент категорически против в этом случае. Александр Лукашенко:

Так что нужно?

Иван Крупко:

900 миллионов: 455 по кредитам по 155-му указу и 450 по 347-му для неплатежеспособных. Александр Лукашенко: сегодня говорить – дайте ещё триллион рублей. Напечатаем давайте. Население инфляцию выдержит?