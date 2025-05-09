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Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное

09 мая 2025 17:56
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Тысячи белорусов сегодня устремились к памятникам Великой Отечественной и местам воинской славы, чтобы поклониться бессмертному подвигу миллионов советских солдат, отдать дань уважения каждому, кто приближал победный май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня радует глаз не только весеннее благоухание, но и особая атмосфера, которой наполняются все без исключения населенные пункты Беларуси.

Как отмечают 9 Мая в регионах – наши корреспонденты покажут и расскажут о самом интересном.

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-2

Парад, время в котором стерто. Границы между 45-м и настоящим условны. Раритетный «вагон-теплушка» – отсылка к победному маю, когда герои возвращались домой. Мотоциклы родом из 41-го все еще на ходу. 

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-4

Контрольная проверка, чтобы не подвела в ответственный момент.

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-6

70 тысяч! Столько сердец в унисон бились в легендарной Цитадели. Единственная в мире крепость-герой встречает двойной юбилей – 80-летие Победы и 60-летие в почетном звании «Брестская крепость-герой». Минута молчания – по каждому защитнику в отдельности – составила бы больше суток. 

7,5 тысячи потомков победителей объединило шествие «Беларусь помнит», крупнейшее за всю историю. Героев на портретах стоя встречали ветераны Великой Отечественной войны. Река человеческой благодарности за мир…

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-8

Рубашевский Иван Сергеевич, который прошел всю Великую Отечественную войну, который бережно хранил медали.

Более 70 тысяч человек приняли участие 9 Мая в торжествах в Брестской крепости. Читайте здесь. 

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-10

Под военный оркестр со Знаменем Победы и штандартами 2-го и 3-го Белорусских фронтов – в Гродно военный парад наполнили исторической составляющей. Военнослужащие чеканили шаг, как в современных парадных мундирах, так и в форме Красной армии. В строю и партизаны, а с ними – живая коза с сумками медицинской службы. Это напоминание о том, как животные помогали людям на фронте.

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-12

Анатолий Губский, узник фашистских концлагерей: 
Это очень важно для нашего подрастающего поколения, которое придет на замену нам. И мы надеемся на вас, ребята. 

Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:
Мне очень приятно осознавать, что эта Великая Победа и нашего народа, никто другой, кто бы что плохое ни говорил, это Победа нашего великого народа. 

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-15

Эстафету защиты Родины приняло современное поколение. Уровень подготовки соответствует вызовам и угрозам века 21-го. Прямо в центре Гродно военнослужащие 78-го отдельного гвардейского механизированного батальона обезвредили террористов, разумеется, в качестве показательного выступления.

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-17

Наши военные молодцы, гордимся ими. 

Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное-19

Мы хотели показать людям, что они находятся в полной безопасности. 

Как День Победы отмечают в других регионах Беларуси, смотрите в видео.

# День Победы # Великая Отечественная война

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