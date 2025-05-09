Как отмечают 9 Мая в регионах Беларуси? Собрали самое интересное

Тысячи белорусов сегодня устремились к памятникам Великой Отечественной и местам воинской славы, чтобы поклониться бессмертному подвигу миллионов советских солдат, отдать дань уважения каждому, кто приближал победный май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня радует глаз не только весеннее благоухание, но и особая атмосфера, которой наполняются все без исключения населенные пункты Беларуси. Как отмечают 9 Мая в регионах – наши корреспонденты покажут и расскажут о самом интересном.

Парад, время в котором стерто. Границы между 45-м и настоящим условны. Раритетный «вагон-теплушка» – отсылка к победному маю, когда герои возвращались домой. Мотоциклы родом из 41-го все еще на ходу.

Контрольная проверка, чтобы не подвела в ответственный момент.

70 тысяч! Столько сердец в унисон бились в легендарной Цитадели. Единственная в мире крепость-герой встречает двойной юбилей – 80-летие Победы и 60-летие в почетном звании «Брестская крепость-герой». Минута молчания – по каждому защитнику в отдельности – составила бы больше суток. 7,5 тысячи потомков победителей объединило шествие «Беларусь помнит», крупнейшее за всю историю. Героев на портретах стоя встречали ветераны Великой Отечественной войны. Река человеческой благодарности за мир…

Рубашевский Иван Сергеевич, который прошел всю Великую Отечественную войну, который бережно хранил медали. Более 70 тысяч человек приняли участие 9 Мая в торжествах в Брестской крепости. Читайте здесь.

Под военный оркестр со Знаменем Победы и штандартами 2-го и 3-го Белорусских фронтов – в Гродно военный парад наполнили исторической составляющей. Военнослужащие чеканили шаг, как в современных парадных мундирах, так и в форме Красной армии. В строю и партизаны, а с ними – живая коза с сумками медицинской службы. Это напоминание о том, как животные помогали людям на фронте.

Анатолий Губский, узник фашистских концлагерей:

Это очень важно для нашего подрастающего поколения, которое придет на замену нам. И мы надеемся на вас, ребята.

Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:

Мне очень приятно осознавать, что эта Великая Победа и нашего народа, никто другой, кто бы что плохое ни говорил, это Победа нашего великого народа.

Эстафету защиты Родины приняло современное поколение. Уровень подготовки соответствует вызовам и угрозам века 21-го. Прямо в центре Гродно военнослужащие 78-го отдельного гвардейского механизированного батальона обезвредили террористов, разумеется, в качестве показательного выступления.

Наши военные молодцы, гордимся ими.