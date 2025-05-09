Цветы Великой Победы! Как на могилёвском предприятии создают знаменитые бутоньерки?

В этот праздничный день родная Беларусь – десятки городов и тысячи сел – «утопает» в цветущих яблоневых садах. Миллионы нежных цветков – воплощение чистоты, света и надежды. Цветок, ставший символом освобождения нашей земли от фашизма, символом Великой Победы – Победы во имя сегодняшнего процветания – в этот день у каждого из нас у самого сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 10 лет на могилевском предприятии по производству текстильной галантереи первые цветы Великой Победы распускаются задолго до майских праздников, в самом начале весны. Чтобы успеть к 9 Мая, их начинают создавать, едва сойдет снег. И в этом году символ прошел технологический апгрейд.

Ирина Чернякова, инженер-технолог могилевского предприятия по производству текстильной галантереи:

Сам цветок яблони стал более реалистичный, он стал объемным.

Заготовки вырезают на лазерном станке, но главное волшебство происходит вручную. Женские руки собирают каждый элемент в изящную композицию. Ежедневно на предприятии выпускают до 2000 бутоньерок. Ирина Чернякова:

Это очень ответственная миссия, это очень приятно. И мы знаем, что каждый год просто огромные объемы выпускаются. Цветочки востребованы.