Цветы Великой Победы! Как на могилёвском предприятии создают знаменитые бутоньерки?
В этот праздничный день родная Беларусь – десятки городов и тысячи сел – «утопает» в цветущих яблоневых садах. Миллионы нежных цветков – воплощение чистоты, света и надежды. Цветок, ставший символом освобождения нашей земли от фашизма, символом Великой Победы – Победы во имя сегодняшнего процветания – в этот день у каждого из нас у самого сердца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 10 лет на могилевском предприятии по производству текстильной галантереи первые цветы Великой Победы распускаются задолго до майских праздников, в самом начале весны. Чтобы успеть к 9 Мая, их начинают создавать, едва сойдет снег. И в этом году символ прошел технологический апгрейд.
Ирина Чернякова, инженер-технолог могилевского предприятия по производству текстильной галантереи:
Сам цветок яблони стал более реалистичный, он стал объемным.
Заготовки вырезают на лазерном станке, но главное волшебство происходит вручную. Женские руки собирают каждый элемент в изящную композицию. Ежедневно на предприятии выпускают до 2000 бутоньерок.
Ирина Чернякова:
Это очень ответственная миссия, это очень приятно. И мы знаем, что каждый год просто огромные объемы выпускаются. Цветочки востребованы.
В этом году могилевское предприятие выпустило к празднику 60 тысяч бутоньерок. И это в 50 раз больше, чем годом ранее. И даже эти объемы не покрывают спрос. Этот нежный аксессуар не про моду. Это живая нить между эпохами. Она не рвется. Спустя 80 лет «спасибо» звучит так же громко, лепестками, что колышутся на груди у целой страны.
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