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По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру

09 мая 2025 17:10
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День Победы отмечают в разных уголках планеты. Где-то даже под запретом властей люди приходят к памятникам, чтобы поклонится подвигу героев-освободителей. И в определенной степени сегодняшний день – момент истины для стран и народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру-2

Памятные мероприятия 9 Мая прошли в Тегеране. Десятки человек (как жители иранской столицы, так и наши соотечественники) с цветами пришли на русское кладбище в главном городе страны, чтобы отдать дань памяти героям, победившим фашизм.

По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру-4

Не забыли о Великой Победе даже в далекой Северной Корее. Там в сопровождении оркестра и роты почетного караула также прошли торжественные церемонии возложения цветов к памятным местам.

По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру-6

Тысячи людей вышли на памятные марши в Кишиневе. Под музыку оркестра и песни военных лет колонна двинулась по главным улицам города к мемориальному комплексу «Вечность», где цветы легли к Вечному огню и могилам советских солдат.

По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру-8

Десятки тысяч человек собрались и там, где закончилась война с фашизмом в мае 1945-го. В Берлине у знаменитых Бранденбургских ворот и мемориалов советским воинам прошли многолюдные акции памяти. Их участники подчеркнули: сегодня важно не только вспомнить подвиг героев, но и сделать все, чтобы кошмар нацизма больше не повторился никогда.

За возложение цветов грозит наказание – как в странах Балтии преследуют за память о Победе.

По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру-10

Впрочем, были и те, у кого этот праздник вызывает, мягко говоря, раздражение. Особенно преуспели в этом страны Балтии. Так, в Литве борьбу с 9 Мая вынесли на государственный уровень. Премьер республики выступил с обращением к гражданам, где весьма настоятельно рекомендовал не выходить на улицы, чтобы отметить Великую Победу. А чтобы быть убедительнее, еще раз напомнил о наказании за всякого рода советскую символику. 

Мэр Вильнюса выложил пост в соцсети, где глумился над теми, кто празднует День Победы.

Однако больше всего отличился мэр литовской столицы. Он опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором издевался над теми, кто празднует День Победы. «Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», – написал столичный градоначальник. Он выложил фото мусорных контейнеров с надписью «для гвоздик, свечей и советской ностальгии».

По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру-12

А в Латвии и вовсе устроили охоту за теми, кто вышел на улицу в этот день с советской символикой. Беспощадно убирали цветы, обвитые георгиевскими лентами. Полиция отчиталась, что завела 30 административных дел на тех, кто сегодня пришел, чтобы почтить память героев. Задержаны два человека.

По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру-14

Подобная облава прошла и в Киеве. Около Вечного огня полиция задержала пожилую женщину. Она оказалась виновата только в том, что пришла возложить цветы в советской пилотке. Пенсионерку окружили крепкие правоохранители и потребовали убрать с нее красную звезду. Так как это уже запрещенная символика. После отказа пенсионерку посадили в машину и отвезли в участок полиции.

Пенсионерка в Киеве пришла возложить цветы 9 Мая в советской пилотке – ее задержала полиция.

Не ведают, что творят? Едва ли! Однако при всем старании борцов с исторической памятью и подвигом героев-победителей этот праздник по-прежнему называют Великим миллионы людей.

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