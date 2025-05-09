По-прежнему Великий для миллионов. Как отметили праздник Победы по всему миру

День Победы отмечают в разных уголках планеты. Где-то даже под запретом властей люди приходят к памятникам, чтобы поклонится подвигу героев-освободителей. И в определенной степени сегодняшний день – момент истины для стран и народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятные мероприятия 9 Мая прошли в Тегеране. Десятки человек (как жители иранской столицы, так и наши соотечественники) с цветами пришли на русское кладбище в главном городе страны, чтобы отдать дань памяти героям, победившим фашизм.

Не забыли о Великой Победе даже в далекой Северной Корее. Там в сопровождении оркестра и роты почетного караула также прошли торжественные церемонии возложения цветов к памятным местам.

Тысячи людей вышли на памятные марши в Кишиневе. Под музыку оркестра и песни военных лет колонна двинулась по главным улицам города к мемориальному комплексу «Вечность», где цветы легли к Вечному огню и могилам советских солдат.

Десятки тысяч человек собрались и там, где закончилась война с фашизмом в мае 1945-го. В Берлине у знаменитых Бранденбургских ворот и мемориалов советским воинам прошли многолюдные акции памяти. Их участники подчеркнули: сегодня важно не только вспомнить подвиг героев, но и сделать все, чтобы кошмар нацизма больше не повторился никогда. За возложение цветов грозит наказание – как в странах Балтии преследуют за память о Победе.

Впрочем, были и те, у кого этот праздник вызывает, мягко говоря, раздражение. Особенно преуспели в этом страны Балтии. Так, в Литве борьбу с 9 Мая вынесли на государственный уровень. Премьер республики выступил с обращением к гражданам, где весьма настоятельно рекомендовал не выходить на улицы, чтобы отметить Великую Победу. А чтобы быть убедительнее, еще раз напомнил о наказании за всякого рода советскую символику. Мэр Вильнюса выложил пост в соцсети, где глумился над теми, кто празднует День Победы. Однако больше всего отличился мэр литовской столицы. Он опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором издевался над теми, кто празднует День Победы. «Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», – написал столичный градоначальник. Он выложил фото мусорных контейнеров с надписью «для гвоздик, свечей и советской ностальгии».