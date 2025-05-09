Венгрия вышлет украинских шпионов, работавших под дипприкрытием

Венгрия выслала двух украинских шпионов, которые работали под дипприкрытием в украинском посольстве в Будапеште. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Сийярто заявил, что ранее украинская сторона сообщила о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию. Такие заявления он назван пропагандой со стороны Украины и отметил, что при получении более подробных данных, Будапешт сможет с этим разобраться.

СБУ распространило информацию о том, что впервые в истории разоблачена агентурная сеть военной разведки Венгрии. Якобы она вела шпионскую деятельность против Украины. По версии украинской спецслужбы, шпионы ранее работали в ВСУ.