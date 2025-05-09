Прямой эфир

Венгрия вышлет украинских шпионов, работавших под дипприкрытием

09 мая 2025 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Венгрия выслала двух украинских шпионов, которые работали под дипприкрытием в украинском посольстве в Будапеште. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Сийярто заявил, что ранее украинская сторона сообщила о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию. Такие заявления он назван пропагандой со стороны Украины и отметил, что при получении более подробных данных, Будапешт сможет с этим разобраться.

СБУ распространило информацию о том, что впервые в истории разоблачена агентурная сеть военной разведки Венгрии. Якобы она вела шпионскую деятельность против Украины. По версии украинской спецслужбы, шпионы ранее работали в ВСУ.

# Петер Сийярто

Другие новости рубрики

Все новости
Путин и Трамп поздравили друг друга с Днём Победы
09 мая 2025 14:37

Путин и Трамп поздравили друг друга с Днём Победы

Мэр Вильнюса выложил пост в соцсети, где глумился над теми, кто празднует День Победы
09 мая 2025 13:55

Мэр Вильнюса выложил пост в соцсети, где глумился над теми, кто празднует День Победы

Пенсионерка в Киеве пришла возложить цветы 9 Мая в советской пилотке – её задержала полиция
09 мая 2025 13:54

Пенсионерка в Киеве пришла возложить цветы 9 Мая в советской пилотке – её задержала полиция