Кормили людей и организовали подпольные группы – как работал хлебозавод в Минске во время войны

Хлебозавод «Автомат» запустили в ноябре 1940-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. До первых бомбежек Великой Отечественной – чуть больше полугода.
Хлебозавод «Автомат» запустили в ноябре 1940-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. До первых бомбежек Великой Отечественной – чуть больше полугода.
Гитлеровцы оккупировали Минск на пятый день войны, но в том числе благодаря горячему хлебу в оккупированном Минске продолжала теплиться жизнь. Ведь знакомый и такой родной вкус мира, дома, того, что незыблемо и непобедимо, поддерживает и в самые непростые времена.
Рабочие хлебозавода не просто кормили людей – продолжали тяжело трудиться, рискуя своими жизнями. И речь не только о том, что предприятие могли разбомбить в любую минуту. Здесь нашли силы и мужество, чтобы еще и организовать подпольные группы. Они помогали выводить военнопленных, собирать медикаменты и информацию для партизан.