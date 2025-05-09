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Кормили людей и организовали подпольные группы – как работал хлебозавод в Минске во время войны

09 мая 2025 18:17
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Хлебозавод «Автомат» запустили в ноябре 1940-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. До первых бомбежек Великой Отечественной – чуть больше полугода.

Кормили людей и организовали подпольные группы – как работал хлебозавод в Минске во время войны-2

Гитлеровцы оккупировали Минск на пятый день войны, но в том числе благодаря горячему хлебу в оккупированном Минске продолжала теплиться жизнь. Ведь знакомый и такой родной вкус мира, дома, того, что незыблемо и непобедимо, поддерживает и в самые непростые времена.

Кормили людей и организовали подпольные группы – как работал хлебозавод в Минске во время войны-4

Рабочие хлебозавода не просто кормили людей – продолжали тяжело трудиться, рискуя своими жизнями. И речь не только о том, что предприятие могли разбомбить в любую минуту. Здесь нашли силы и мужество, чтобы еще и организовать подпольные группы. Они помогали выводить военнопленных, собирать медикаменты и информацию для партизан.

# История # Великая Отечественная война # Предприятия Беларуси

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