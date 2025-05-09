Кормили людей и организовали подпольные группы – как работал хлебозавод в Минске во время войны

Хлебозавод «Автомат» запустили в ноябре 1940-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. До первых бомбежек Великой Отечественной – чуть больше полугода.

Гитлеровцы оккупировали Минск на пятый день войны, но в том числе благодаря горячему хлебу в оккупированном Минске продолжала теплиться жизнь. Ведь знакомый и такой родной вкус мира, дома, того, что незыблемо и непобедимо, поддерживает и в самые непростые времена.