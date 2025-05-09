«Это самый сильный!» Лукашенко оценил Парад в Москве на 9 Мая
Этот праздничный день Александр Лукашенко начал в Москве. На Красной площади прошел парад в честь 80-летия Великой Победы, гостями которого стали лидеры целого ряда государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китай, лидеры стран Содружества, западные партнеры, кому всеми силами пытались перекрыть путь в российскую столицу. Порядка 20 глав государств своим присутствием показали, сколь важно сегодня помнить подвиг героев и вместе с тем трагедию, крупнейшую в прошлом столетии.
Утро Победы, праздничная Москва, иностранная речь. Многие страны Европы хотели провести парад в сердце России. Свой парад.
Лидеры двух десятков стран собрались в Москве. Их объединяет 9 Мая. День Победы – день спасения человечества от нацизма, теперь еще и от новых дикостей западного мира. Олицетворением таких международных отношений является украинский конфликт. В эти дни Александр Лукашенко общался с коллегами и, как обычно, не смог отказать журналистам.
Лукашенко: даже американцы признают, что союз Китая и России очень для них опасен.
Не обошлось без пакостей даже в преддверии исторического юбилея. Украина пригрозила атакой дронов, глава европейской дипломатии Кая Каллас – последствиями, а Эстония и страны Балтии закрыли воздушное пространство для премьера Словакии Фицо. Но это не помешало ему добраться до Москвы. Несгибаемые лидеры встречаются на параде.
Молодец! Сказал: приеду – приехал.
Таких встреч друзей во время победного визита у Первого было несколько. В праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участвовали лидеры Европы, Азии и Африки, генсеки ШОС и ОДКБ. Представлена большая часть планеты.
Символично, что рядом с Путиным по одну сторону расположился наш Президент, а по другую – глава Китая, который совершил официальный визит в Россию. Беларусь в одном ряду с самыми большими государствами мира. Вместе за равноправный мир. За это ведь и дошли до Берлина.
Владимир Владимирович, с праздником, великим нашим праздником!
Высший пилотаж «Русских витязей» на Су-30 и «Стрижей» на МиГ-29, штурмовиков Су-25. Впервые колонна войск беспилотной авиации, образцов тяжелых огнеметов «Тосочка» и артиллерийских систем «Мальва». Все это сила русского оружия. «Тополя» расположены именно на белорусских платформах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад. Я сказал уже, что некоторые ахали-охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете, время военное, поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы, молодцы.
Мы это знаем, мы закупили такую технику в Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел. Сейчас попробуем это продолжить в Минске. В 20:30 у нас свой парад, белорусский. Мы специально его на вечер отнесли, потому что надо было побывать в Москве.
СТВ покажет военный парад к 80-летию Великой Победы в Минске в прямом эфире.
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А вот участие иностранных военных, в том числе и из Китая, – это уже коалиция Победы. Вместе воевали против милитаризма, империализма, нацизма стран – родителей нынешнего коллективного Запада.
Александр Лукашенко:
Приезд сегодня Си в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать.
О перспективах отношений Беларуси с Китаем интересуются журналисты из Поднебесной.
Одними из первых маршируют белорусы, 5-я бригада спецназа. Их приветствует Президент.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
На Красной площади парадные расчеты из полутора десятков стран, которые относятся к цивилизации Победы. По кремлевской брусчатке маршируют белорусские красавцы, наши силы специальных операций. Весь мир видит эти кадры!
Участие белорусов в параде еще раз напоминает миру о стране-партизанке, рельсовых «концертах», каждом третьем погибшем. Это мы не всех еще подсчитали.
Путин: «Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны».
Девальвировать ценность Победы хотят не только в качестве реванша, но и для подготовки к новому походу на Восток. Александр Лукашенко уже давно разоблачил новые планы «Ост».
Лукашенко: память о Великой Победе особенно актуальна сейчас, потому что на Западе готовятся к войне.
На каждого Барбароссу будет Багратион, а любое столкновение – от информационного до политического противостояния – предрешено. Как говорится, слов из песни не выкинешь. Тем более, когда их подпевают от Карибского бассейна до Тихого океана.
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