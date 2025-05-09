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Минск готовится принять военный парад. Последние приготовления на проспекте Машерова

09 мая 2025 16:49
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Беларусь отмечает День Великой Победы. Но главное событие еще впереди. В 20:30 у стелы «Минск – город-герой» начнется военный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действо обещает быть поистине грандиозным и зрелищным.

Сотни военнослужащих, техника, авиация. Это будет во всех смыслах высший пилотаж. Организаторы подготовили и немало сюрпризов, о которых не подозревают даже те, кто был на всех генеральных репетициях.

Минск готовится принять военный парад. Последние приготовления на проспекте Машерова-2

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
К военному параду в Минске все готово. До его начала остается меньше часа. Тысячи зрителей воочию и у кранов телевизоров станут свидетелями зрелищного и глубокого по смыслу действа, в котором переплелись память, гордость, история и современность. Сейчас в деталях про сам парад. 

Минск готовится принять военный парад. Последние приготовления на проспекте Машерова-4

Откроет парад воздушный эшелон. Слаженность и мощь в небе покажут 12 вертолетов и 27 самолетов. Далее продолжит пешая колонна. Всего 33 парадных расчета. 30 из них представляют силовые структуры ведомств Беларуси. Еще три – расчеты иностранных государств, прибывшие, чтобы разделить с нами торжество в честь 80-летия Великой Победы. 

Минск готовится принять военный парад. Последние приготовления на проспекте Машерова-6

Особое внимание в 2025 году уделено исторической части парада. Она стала значительно масштабнее. Зрители увидят кавалеристов, тачанку с пулеметом, офицеров с винтовками и боевыми знаменами. А вместе с ними сводный парадный расчет инженеров, с собаками, медицинских работников, регулировщиков. В общем, тех самых героев без оружия, но с великой миссией.

Минск готовится принять военный парад. Последние приготовления на проспекте Машерова-8

Механизированную колонну возглавят легендарные танки Т-34. Пройдут также мотоциклы и грозная «Катюша». Это не просто техника, это символы героизма, памяти и победы. Примет парад главнокомандующий. Также Александр Лукашенко выступит с речью.

Подробнее в видеоматериале.

# День Победы # Виктория Ходосок

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