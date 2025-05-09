Минск готовится принять военный парад. Последние приготовления на проспекте Машерова

Беларусь отмечает День Великой Победы. Но главное событие еще впереди. В 20:30 у стелы «Минск – город-герой» начнется военный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действо обещает быть поистине грандиозным и зрелищным.

Сотни военнослужащих, техника, авиация. Это будет во всех смыслах высший пилотаж. Организаторы подготовили и немало сюрпризов, о которых не подозревают даже те, кто был на всех генеральных репетициях.