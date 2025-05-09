«Это великий день для каждой страны». Минчане и гости столицы поделились своими эмоциями

Священный день – 9 Мая. Из всех государственных праздников – самый народный. Он объединил миллионы белорусов – разных профессий и возрастов, в городах и селах. Ведь Великая Победа – она одна на всех. Грандиозные мемориалы и обелиски, масштабные памятники в городах и небольшие, но обязательно ухоженные памятные места в селах – все они сегодня утопают в цветах в знак благодарности подвигу поколения победителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь помнит и не забудет никогда – репортаж Влады Родовской.

– С Днем Победы от всего нашего телеканала. С праздником, с 80-летием Великой Победы. Гостей Иван Андреевич встречает при полном параде. Будучи еще мальчишкой Иван Фонов трудился в тылу, помогая фронту. Сначала работал на конном заводе в Воронежской области, где растили лошадей для Красной армии. После перешел на полевой аэродром. Каждый день возил воду для солдат и занимался зарядкой лент для пулеметов. Спустя 80 лет День Победы он встречает в Марьиной Горке. Такой долгожданный и самый любимый праздник – всегда со слезами на глазах.

Иван Фонов, ветеран Великой Отечественной войны:

Приехал председатель райисполкома, другие люди, Красный Крест, соцработники – все, понимаете. Великая забота о ветеранах Великой войны в нашей Беларуси. Малыши все бегут с цветами, поздравляют, ну ты не знаешь, на какой высоте находишься и какая это радость.

1 миллион 300 тысяч наших соотечественников сражались на фронте. 374 тысячи человек боролись с врагом в партизанских отрядах. Война забрала каждого третьего белоруса. Более того, наша страна лишилась более половины национальных богатств – общий ущерб 2,3 триллиона долларов. Весь масштаб трагедии невозможно осознать до сих пор. Страна помнит и не предаст! Тысячи белорусов приняли участие в возложении цветов в Минске. Сегодня день, когда мы вспоминаем великий подвиг народа. Его совершили наши родные и за ценой не постояли. Все вместе дали отпор врагу. Каждый год нескончаемым потоком 9 Мая люди идут к Вечному огню. Площадь Победы буквально утонула в цветах. Гендиректор СТВ: 9 Мая – праздник со слезами на глазах, мы помним и чтим всех героев той войны.

Алые гвоздики в память о героях легли как к большим мемориалам, так и к скромным обелискам. Память народа не в камне или граните. Она в сердце, как незаживающая рана, заставляет миллионы белорусов сегодня вновь с замиранием сказать спасибо. За подвиг, за весну. Министр информации о героях войны: как только мы забудем это, миллионные жертвы снова повторятся.

Этот праздник означает для нас благодарность, любовь безмерную нашим дедушкам, нашим прадедушкам, всем, кто защищал нашу Родину, Отчизну.

Важно передать нашим внукам, детям, чтобы они помнили, сколько народ пережил, сколько людей погибло, сколько пострадало, сколько семей не образовалось новых, сколько детей не родилось. Чтобы такое мирное небо было всегда.

Это великий день для каждой страны. Беларуси, России, Китая. В этот день мы все так счастливы, потому что победили. Это великий день. День Победы.

Я приехал из Казахстана. Своих детей я, конечно, буду очень сильно учить, чтобы они всегда помнили наших предков. Как говорится, подвиг народа бесценен. Во имя будущего для ныне живущих. Под удары метронома в едином порыве памяти сегодня замолчала вся страна. Скорбные удары эхом разнеслись по национальным телеканалам и радио. В храмах и монастырях в память о погибших в годы Великой Отечественной войны раздался погребальный колокольный звон. Минута молчания в честь всех, кому обязаны жизнью..

Несколько поколений семьи Сосновских сегодня в музее Великой отечественной войны. С самой трагической страницей в летописи Беларуси связана и их личная история. Семейная. Прапрадедушка был партизаном, после вступил в ряды Красной армии и дошел до Берлина. Прадедушка 1938 года рождения лишился своего детства из-за войны. Сегодня он вместе с дочкой и тремя правнуками вспоминают своих героев. Со слезами на глазах и особой гордостью.

Во время битвы, когда командир выбыл из строя, наш дедушка взял руководство на себя и повел свою команду в атаку. Благодаря действиям деда бойцы смогли пойти в атаку и занять нужный пункт. За это 7 мая 1945 года наш дедушка был награжден орденом Красной Звезды.