Новые назначения в министерствах и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развивать социальную политику Беларуси будет Наталия Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве на должности заместителя министра. Как отметила Наталия Павлюченко, приоритеты социальной политики неизменны: мы продолжим поддерживать уязвимые слои населения, а также популяризировать институт семьи. Главной задачей министр назвала приход демографической весны.
Что касается Министерства информации, место руководителя оставалось вакантным с апреля 2024 года, когда Владимира Перцова назначили заместителем главы Администрации Президента. Теперь ответственность за информационную сферу возложена на Марата Маркова, который прежде возглавлял ОНТ. Как подчеркнул назначенец, революции в Министерстве не будет, та линия, которую выстраивали в последние несколько лет, показала себя как стратегически верная. Тем не менее задачи обозначены, их выполнение крайне важно, в том числе с учетом электорального периода, который уже начался. Это доминирование отечественных СМИ в рамках собственного информационного поля, а также донесение правды вовне. Подробности.
Отметим, сегодня же глава государства согласовал на освободившуюся должность председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Игоря Луцкого.
Также Президент утвердил кандидата на должность посла в Кыргызстане. И определил помощника – инспектора по Минской области.
Ректором Академии управления при Президенте стал Игорь Бузовский. С 2018 года он занимал должность заместителя министра информации, также работал в Администрации Президента. С Академией управления назначенец знаком на личном опыте – в стенах учреждения занимается научной и преподавательской деятельностью.
Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте. Читайте здесь.
Назначили также новых председателей ряда райисполкомов и глав районных администраций в Минске. Александр Лукашенко поручил разобраться с кадрами и не забывать, что в поле зрения и ответственности руководителей райисполкомов все сферы жизни.
Лукашенко – руководителям местных органов власти: вы президенты на своей территории! Подробности.