Прямой эфир

Новые назначения в министерствах и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

13 июня 2024 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые назначения в министерствах и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы-1

Развивать социальную политику Беларуси будет Наталия Павлюченко. Прежде она работала в ведомстве на должности заместителя министра. Как отметила Наталия Павлюченко, приоритеты социальной политики неизменны: мы продолжим поддерживать уязвимые слои населения, а также популяризировать институт семьи. Главной задачей министр назвала приход демографической весны. 

Новые назначения в министерствах и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы-4

Что касается Министерства информации, место руководителя оставалось вакантным с апреля 2024 года, когда Владимира Перцова назначили заместителем главы Администрации Президента. Теперь ответственность за информационную сферу возложена на Марата Маркова, который прежде возглавлял ОНТ. Как подчеркнул назначенец, революции в Министерстве не будет, та линия, которую выстраивали в последние несколько лет, показала себя как стратегически верная. Тем не менее задачи обозначены, их выполнение крайне важно, в том числе с учетом электорального периода, который уже начался. Это доминирование отечественных СМИ в рамках собственного информационного поля, а также донесение правды вовне. Подробности

Отметим, сегодня же глава государства согласовал на освободившуюся должность председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Игоря Луцкого.

Также Президент утвердил кандидата на должность посла в Кыргызстане. И определил помощника – инспектора по Минской области.

Новые назначения в министерствах и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы-7

Ректором Академии управления при Президенте стал Игорь Бузовский. С 2018 года он занимал должность заместителя министра информации, также работал в Администрации Президента. С Академией управления назначенец знаком на личном опыте – в стенах учреждения занимается научной и преподавательской деятельностью.

Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте. Читайте здесь

Новые назначения в министерствах и местной вертикали – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы-10

Назначили также новых председателей ряда райисполкомов и глав районных администраций в Минске. Александр Лукашенко поручил разобраться с кадрами и не забывать, что в поле зрения и ответственности руководителей райисполкомов все сферы жизни.

Лукашенко – руководителям местных органов власти: вы президенты на своей территории! Подробности.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталия Павлюченко # Марат Марков # Владимир Перцов # Игорь Луцкий # Игорь Бузовский

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте
13 июня 2024 11:33

Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте

Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси
13 июня 2024 11:28

Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси

Лукашенко – руководителям местных органов власти: вы президенты на своей территории!
13 июня 2024 11:25

Лукашенко – руководителям местных органов власти: вы президенты на своей территории!