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Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси

13 июня 2024 11:28
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Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Ряд назначений согласовал глава государства, в том числе кандидатуру на пост ректора Академии управления при Президенте. Им стал Игорь Бузовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2018 года он занимал должность заместителя министра информации, также работал в Администрации Президента.

Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси-1

С Академией управления назначенец знаком на личном опыте – в стенах учреждения занимается научной и преподавательской деятельностью. К данной должности у Александра Лукашенко особые требования: кандидат, как неоднократно повторил 13 июня Президент, должен быть настоящим профессионалом, учитывая специфику Академии управления, которая готовит руководящие кадры для страны.

Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси-4

Тем не менее глава государства ориентирует с большей ответственностью подходить к отбору будущих студентов. Так называемая золотая сотня, те, кто учатся на бюджете, должны быть исключительно государственными и надежными людьми.

Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте. Читайте здесь.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Владимир Перцов # Игорь Бузовский # Александр Лукашенко

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