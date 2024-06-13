Игорь Бузовский назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Ряд назначений согласовал глава государства, в том числе кандидатуру на пост ректора Академии управления при Президенте. Им стал Игорь Бузовский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 2018 года он занимал должность заместителя министра информации, также работал в Администрации Президента.

С Академией управления назначенец знаком на личном опыте – в стенах учреждения занимается научной и преподавательской деятельностью. К данной должности у Александра Лукашенко особые требования: кандидат, как неоднократно повторил 13 июня Президент, должен быть настоящим профессионалом, учитывая специфику Академии управления, которая готовит руководящие кадры для страны.