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Новости по тегу #Игорь Бузовский

Девятая жатва на двоих! Профсоюзы вручили награду семейному экипажу Данильченко
29 июля 2026 10:38

Девятая жатва на двоих! Профсоюзы вручили награду семейному экипажу Данильченко

Профсоюз работников госучреждений отметил 95-летие со дня основания
28 апреля 2026 07:06

Профсоюз работников госучреждений отметил 95-летие со дня основания

События прошлого и национальные приоритеты – что обсудили на инфостриме в преддверии Дня народного единства
16 сентября 2025 17:40

События прошлого и национальные приоритеты – что обсудили на инфостриме в преддверии Дня народного единства

В Минске прошёл финальный этап олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса
08 мая 2025 06:59

В Минске прошёл финальный этап олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса

30-летний юбилей! Игорь Бузовский рассказал, чем сейчас живёт Академия управления при Президенте
28 апреля 2025 13:03

30-летний юбилей! Игорь Бузовский рассказал, чем сейчас живёт Академия управления при Президенте

Бузовский о Директиве №11: у нас свой путь, своя стратегия
14 апреля 2025 16:12

Бузовский о Директиве №11: у нас свой путь, своя стратегия

Лукашенко подписал Директиву №11 по совершенствованию функционирования системы органов власти и управления
02 апреля 2025 10:57

Лукашенко подписал Директиву №11 по совершенствованию функционирования системы органов власти и управления

Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский
25 марта 2025 11:37

Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский

В Академии управления презентовали тестовый комплекс для впервые поступающих на госслужбу
24 марта 2025 17:59

В Академии управления презентовали тестовый комплекс для впервые поступающих на госслужбу

Единый день открытых дверей прошёл в вузах и колледжах Беларуси
22 марта 2025 18:04

Единый день открытых дверей прошёл в вузах и колледжах Беларуси

VII Международный форум молодых управленцев начал работу в Минске
12 марта 2025 11:08

VII Международный форум молодых управленцев начал работу в Минске

Обновлённое общежитие Академии управления при Президенте открылось после реконструкции
23 января 2025 19:28

Обновлённое общежитие Академии управления при Президенте открылось после реконструкции