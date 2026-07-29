Новости по тегу #Игорь Бузовский

Глава семейства работает механизатором, а его сын по основной профессии – сотрудник кондитерско-булочной компании. Однако уже почти 10 лет он берет отпуск на время страды, чтобы встать в один ряд с отцом и помочь родному хозяйству справиться с ответственной задачей.
За эти годы профсоюз стал одним из самых авторитетных общественных институтов страны. Его летопись – зеркало истории Беларуси: от первых пятилеток до современных цифровых решений.
В режиме видеоконференции подключились девять студий. В дискуссии приняли участие трудовые коллективы и студенты столичных вузов.
Старшеклассники из разных регионов страны встретились в Академии управления при Президенте.
Один из ведущих вузов страны, который тоже сейчас находится в поле зрения абитуриентов, в этом году отмечает свой 30-летний юбилей в статусе Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
«Мы на протяжении долгого времени формируем элиту, формируем управленцев, и никто не разрушил эту систему. И в очередной раз директива подчеркивает, что мы умеем это делать».
Документ принят в развитие уже действующих двух указов – о пятилетке качества и усилении роли председателей исполкомов в развитии регионов, направлен на максимальное повышение эффективности госуправления, укрепление исполнительской дисциплины и социальной ответственности каждого работника.
25 марта 2025 года уже вписано в современную летопись Беларуси. Сегодня вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность.
Результаты научных исследований и разработок за прошлый год обсудили на совете вуза.
День открытых дверей – отличная возможность познакомиться с потенциальной альма-матер.
Площадка объединила почти 400 участников – среди них студенты и магистранты белорусских вузов, а также представители научного сообщества.
Новый фасад и окна, капитально отремонтированы коридоры, заменена вся сантехника.
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