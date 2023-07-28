«Вопросы к этому университету были. Всегда были». В каком белорусском вузе назначен новый ректор?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

Дальше речь о тех, кто воспитывает нравственность и честность. Преподаватели и кинематографисты. Полоцкий госуниверситет стал кузницей кадров. Оттуда глава «Белой Руси» Олег Романов. Там же нашли и достойного ректора для Брестского государственного университета имени Пушкина.