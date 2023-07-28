«Вопросы к этому университету были. Всегда были». В каком белорусском вузе назначен новый ректор?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.
Дальше речь о тех, кто воспитывает нравственность и честность. Преподаватели и кинематографисты. Полоцкий госуниверситет стал кузницей кадров. Оттуда глава «Белой Руси» Олег Романов. Там же нашли и достойного ректора для Брестского государственного университета имени Пушкина.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Роман работал проректором.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это понятно. Я понимаю. Но как-то мы тут позабирали кадры с Полоцка. Не провалимся там?
– Нет. У нас крепко, надежно все.
– Что касается университета, я не думаю, что какие-то у вас будут там сложности в плане управления, подходов соответствующих. Вы человек, который работает и выросли на этой стезе. Но вопросы к этому университету были. Всегда были.
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