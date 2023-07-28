Число жалоб на ЖКХ сокращается. Новый профильный министр может стать последним?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.
Красить лавочки, вкручивать лампочки. И накручивать хвосты нерадивых менеджерам ЖЭСов. Неужели без отельного министерства ЖКХ белорусы не научатся ЖКХ – «жить, как хозяин»? Новый министр может стать последним. Есть предложения оптимизировать министерство. Функции дублируются. Но именно коммунальная сфера – одна из самых острых. Это понятно даже из обращений на горячую линию СТВ. Нарекания людей на отдельные ЖЭС транслируются затем на всю систему власти.
Лукашенко: во всех обращениях на моё имя вопрос номер один – ЖКХ. Подробности.
Геннадий Трубило в системе ЖКХ без малого 30 лет. Начинал с мастера. Больше 10 лет в аппарате управления. После напутствий Президента признался журналистам: число жалоб сокращается.
Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
По системе жилищно-коммунального хозяйства, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году они снизились на 7,5 %. Если говорить по аппарату Министерства жилищно-коммунального хозяйства, то, что недорабатывают местные органы власти, приходит нам. То снижение обращений произошло порядка на 9,5 %. Поэтому тенденция к уменьшению обращений есть. Вы сами видите, что очень многое делается в этом направлении. В части, касающейся капитальных ремонтов. Мы впервые достигли капитального ремонта 2,8 % от общего метража по стране. Поэтому цель у нас – 3 % каждый год ремонтировать. Я думаю, что эти цели достижимы.
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