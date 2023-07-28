Число жалоб на ЖКХ сокращается. Новый профильный министр может стать последним?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

Красить лавочки, вкручивать лампочки. И накручивать хвосты нерадивых менеджерам ЖЭСов. Неужели без отельного министерства ЖКХ белорусы не научатся ЖКХ – «жить, как хозяин»? Новый министр может стать последним. Есть предложения оптимизировать министерство. Функции дублируются. Но именно коммунальная сфера – одна из самых острых. Это понятно даже из обращений на горячую линию СТВ. Нарекания людей на отдельные ЖЭС транслируются затем на всю систему власти.