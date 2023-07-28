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Число жалоб на ЖКХ сокращается. Новый профильный министр может стать последним?

28 июля 2023 18:37
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

Красить лавочки, вкручивать лампочки. И накручивать хвосты нерадивых менеджерам ЖЭСов. Неужели без отельного министерства ЖКХ белорусы не научатся ЖКХ – «жить, как хозяин»? Новый министр может стать последним. Есть предложения оптимизировать министерство. Функции дублируются. Но именно коммунальная сфера – одна из самых острых. Это понятно даже из обращений на горячую линию СТВ. Нарекания людей на отдельные ЖЭС транслируются затем на всю систему власти.

Число жалоб на ЖКХ сокращается. Новый профильный министр может стать последним?-1

Лукашенко: во всех обращениях на моё имя вопрос номер один – ЖКХ. Подробности.

Геннадий Трубило в системе ЖКХ без малого 30 лет. Начинал с мастера. Больше 10 лет в аппарате управления. После напутствий Президента признался журналистам: число жалоб сокращается.

Число жалоб на ЖКХ сокращается. Новый профильный министр может стать последним?-4

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
По системе жилищно-коммунального хозяйства, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году они снизились на 7,5 %. Если говорить по аппарату Министерства жилищно-коммунального хозяйства, то, что недорабатывают местные органы власти, приходит нам. То снижение обращений произошло порядка на 9,5 %. Поэтому тенденция к уменьшению обращений есть. Вы сами видите, что очень многое делается в этом направлении. В части, касающейся капитальных ремонтов. Мы впервые достигли капитального ремонта 2,8 % от общего метража по стране. Поэтому цель у нас – 3 % каждый год ремонтировать. Я думаю, что эти цели достижимы.

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# ЖКХ # общество # Геннадий Трубило # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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