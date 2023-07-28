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Лукашенко – Брыло: «Тебе до пенсии – как до Господа Бога. Поэтому надо впрягаться и показывать результат»

28 июля 2023 11:06
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Новости Беларуси. Новые министры и помощник Президента, изменения в руководящем составе крупных предприятий. Александр Лукашенко 28 июля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Брыло: «Тебе до пенсии – как до Господа Бога. Поэтому надо впрягаться и показывать результат»-1

В сельскохозяйственной отрасли пока без изменений. Кресло министра не занято. А вот Игорь Брыло (с февраля 2022 года он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия) официально назначен помощником Президента по Витебской области.

Лукашенко – Брыло: «Тебе до пенсии – как до Господа Бога. Поэтому надо впрягаться и показывать результат»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тебе, Игорь, я уже говорил. Если ты это воспринимаешь как ссылку – это твои проблемы. Тебе нужно пройти этот этап. И если ты там возьмешься крепко, то и результат будет. И для тебя лично будет очень полезный результат. Как ученый человек, как идеологический работник от практики ты этими данными обладаешь. От природы, можно сказать. Теперь надо заземляться, если ты думаешь дальше работать. Ну а куда тебе деваться? Тебе до пенсии – как до Господа Бога. Поэтому надо впрягаться и показывать результат. Не подменяя губернатора, он понимает, кто пришел, все-таки министр пришел, но не надо его придавливать и его функциями заниматься. Работай с кадрами, ты инспектор по кадрам. Ну и там, как меня информировали, заместителем по селу работает крепкий хозяйственник. Тоже посмотри, так ли это. В общем, оценка кадров и кадровые вопросы – это твои вопросы.

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Коснулись кадровые изменения и руководящего состава сразу нескольких крупных предприятий: новые директора теперь на «Нафтане», «Светлогорск-Химволокно», «АГАТ – системы управления», «Оршанском льнокомбинате» и у «Беларусьфильма». Согласована и должность ректора Брестского госуниверситета имени Пушкина. Его возглавит Юрий Голубев. Прежде он трудился проректором в Полоцком госуниверситете. Есть перестановки и по линии местной вертикали.

Более подробно – в наших следующих выпусках.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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