«Тут я вам помочь ничем не могу». Лукашенко высказался о коррупции на белорусском предприятии

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.
Кадровые рокировки порой происходят и из-за неприятных случаев. Речь о коррупции на «АГАТ – системы управления». Никакие заслуги не помогут. Президент не примирим. Коррупция разрушает государство. Достаточно примера соседней Украины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается «АГАТ» – там у нас проблемы были нравственного характера. Хотелось, чтобы их не было.
– Не будет.
– Я только что сказал, что мне доложили. Папку принесли. Сколько раз предупреждал: ребята, вот вопросы взяточничества, коррупции – тут я вам помочь ничем не могу.
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