«Тут я вам помочь ничем не могу». Лукашенко высказался о коррупции на белорусском предприятии

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

Кадровые рокировки порой происходят и из-за неприятных случаев. Речь о коррупции на «АГАТ – системы управления». Никакие заслуги не помогут. Президент не примирим. Коррупция разрушает государство. Достаточно примера соседней Украины.