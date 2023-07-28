Прямой эфир

«Тут я вам помочь ничем не могу». Лукашенко высказался о коррупции на белорусском предприятии

28 июля 2023 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

Кадровые рокировки порой происходят и из-за неприятных случаев. Речь о коррупции на «АГАТ – системы управления». Никакие заслуги не помогут. Президент не примирим. Коррупция разрушает государство. Достаточно примера соседней Украины.

«Тут я вам помочь ничем не могу». Лукашенко высказался о коррупции на белорусском предприятии-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается «АГАТ» – там у нас проблемы были нравственного характера. Хотелось, чтобы их не было.
– Не будет.
– Я только что сказал, что мне доложили. Папку принесли. Сколько раз предупреждал: ребята, вот вопросы взяточничества, коррупции – тут я вам помочь ничем не могу.

Читайте также:

«Спрос будет жестоким». Каким должно быть кино? Президент дал свои рекомендации

«Вопросы к этому университету были. Всегда были». В каком белорусском вузе назначен новый ректор?

«Из короткого волокна порох вы сделаете». Что Лукашенко сказал новому гендиректору Оршанского льнокомбината?

# Коррупция # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Спрос будет жестоким». Каким должно быть кино? Президент дал свои рекомендации
28 июля 2023 18:21

«Спрос будет жестоким». Каким должно быть кино? Президент дал свои рекомендации

«Вопросы к этому университету были. Всегда были». В каком белорусском вузе назначен новый ректор?
28 июля 2023 18:18

«Вопросы к этому университету были. Всегда были». В каком белорусском вузе назначен новый ректор?

Игорь Тур: «Территория Украины уже полностью переходит под контроль Российской Федерации»
28 июля 2023 17:37

Игорь Тур: «Территория Украины уже полностью переходит под контроль Российской Федерации»