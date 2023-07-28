«Из короткого волокна порох вы сделаете». Что Лукашенко сказал новому гендиректору Оршанского льнокомбината?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

Быть готовым к конкурентной среде, разгружать складские запасы и осваивать глубокую переработку. Это актуальная задача и для тех, кто перерабатывает завозное сырье, и для тех, кто работает на своем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Олег Алексеевич, вы сталкивались когда-нибудь с работой Оршанского льнокомбината?

Олег Буянов, генеральный директор Оршанского льнокомбината:

Да, конечно. Конечно, сталкивался. Я сейчас изучал все материалы, которые есть по предприятию. В принципе, предприятие работает довольно эффективно. Есть перекосы в некоторых показателях. В первую очередь это перекосы в коммерческой деятельности. Связаны большие остатки. 90 миллионов, это, наверное, много. Есть проблемы с экспортом. Потому что пока не удалось компенсировать те поставки, которые были в Европу.

– Короче, из короткого волокна порох вы сделаете.

– Да, товарищ Президент.

– Я намекаю на то, что надо расширять эту линейку. Не просто традиционно эти веревки, мешки и ткани. Надо посмотреть и шире. То, что на рынке сегодня востребовано. Вы знаете ситуацию, я вижу, там, и не боитесь.

– Надо работать.