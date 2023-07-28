«Из короткого волокна порох вы сделаете». Что Лукашенко сказал новому гендиректору Оршанского льнокомбината?
Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.
Быть готовым к конкурентной среде, разгружать складские запасы и осваивать глубокую переработку. Это актуальная задача и для тех, кто перерабатывает завозное сырье, и для тех, кто работает на своем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олег Алексеевич, вы сталкивались когда-нибудь с работой Оршанского льнокомбината?
Олег Буянов, генеральный директор Оршанского льнокомбината:
Да, конечно. Конечно, сталкивался. Я сейчас изучал все материалы, которые есть по предприятию. В принципе, предприятие работает довольно эффективно. Есть перекосы в некоторых показателях. В первую очередь это перекосы в коммерческой деятельности. Связаны большие остатки. 90 миллионов, это, наверное, много. Есть проблемы с экспортом. Потому что пока не удалось компенсировать те поставки, которые были в Европу.
– Короче, из короткого волокна порох вы сделаете.
– Да, товарищ Президент.
– Я намекаю на то, что надо расширять эту линейку. Не просто традиционно эти веревки, мешки и ткани. Надо посмотреть и шире. То, что на рынке сегодня востребовано. Вы знаете ситуацию, я вижу, там, и не боитесь.
– Надо работать.
Орша – город на особом контроле. А лен – наша скреповая сельхозкультура. Среди основных поручений не забывать белорусского потребителя. Выбор должен быть и в размерном ряду крепких хозяйственников.
Олег Буянов:
Белорусский рынок должен быть первый, на котором будут обкатываться все новинки, обкатываться все возможные, скажем так, новшества, технологии. И после этого уже можно идти дальше. Обижать белорусов льном нельзя ни в коем случае.
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