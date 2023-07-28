Лукашенко: Россия – близкое, родное нам государство. Но конкуренцию никто не отменял

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

11 человек, получивших 28 июля новые портфели и прежде всего большую ответственность, согласованы Президентом на свои должности. Хотя по протоколу и не требуется, но глава государства со многими решил сегодня лично встретиться. Что называется посмотреть в глаза. Слишком важные посты. Новые лица на «Нафтане» и «СветлогорскХимволокне».