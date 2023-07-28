Обещал не забыть о ремонте дорог. В Беларуси новый министр транспорта – кто он такой и чем будет заниматься?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.

Взаимопонимание и поиск обоюдных интересов – уже на уровне Союзного государства – министерская задача для Алексея Ляхновича. Новому министру транспорта необходимо наладить экспортную логистику. Мосты, что называется, уже наведены. Но вопрос цены. Задача снизить транспортные расходы белорусским экспортерам. На прошлой неделе с участием главы государства рассмотрели вариативность таких решений. Затем Александр Лукашенко обсудил это вопрос и на недавней встрече с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я Головченко после последней встречи с Президентом России изложил наши подходы (подробности). Логистика усложнилась и тарифы, допустим, на наши товары – это вопрос серьезный. Ну и также подвижной состав, другие вопросы. Очень много вопросов с перевозками людей. Всем этим надо будет заниматься.