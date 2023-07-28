Обещал не забыть о ремонте дорог. В Беларуси новый министр транспорта – кто он такой и чем будет заниматься?
Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. В Беларуси новый министр ЖКХ, назначен также глава Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кресла руководителей ведомств заняли первые замы. Во время назначения Президент отметил, что у данных кандидатур большой опыт работы.
Взаимопонимание и поиск обоюдных интересов – уже на уровне Союзного государства – министерская задача для Алексея Ляхновича. Новому министру транспорта необходимо наладить экспортную логистику. Мосты, что называется, уже наведены. Но вопрос цены. Задача снизить транспортные расходы белорусским экспортерам. На прошлой неделе с участием главы государства рассмотрели вариативность таких решений. Затем Александр Лукашенко обсудил это вопрос и на недавней встрече с Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я Головченко после последней встречи с Президентом России изложил наши подходы (подробности). Логистика усложнилась и тарифы, допустим, на наши товары – это вопрос серьезный. Ну и также подвижной состав, другие вопросы. Очень много вопросов с перевозками людей. Всем этим надо будет заниматься.
Алексей Ляхнович путь в кресло министра начал со столичного автобусного парка. Работая над трансграничными логистическими маршрутами, обещал не забыть и о дорогах местного значения.
Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Частично нам понизили зависимость от направления эти тарифы на железнодорожные перевозки. От 10 % до 40 % в зависимости от направления, по которому мы едем. Если в текущем году мы планируем сдать республиканских дорог около 1 100 километров, даже чуть больше. По местным дорогам эта цифра – более 1 400 километров. То есть фактически мы перешли от, я повторюсь, реконструкции на текущий капитальный ремонт. Фактически модернизацию покрытия.
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