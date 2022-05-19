Можно ли было сделать что-то другое в ситуации с погибшими лётчиками в Барановичах? Ответил командующий ВВС

19 мая 2021 года в 11:30 сообщение речевого информатора врывается в радиоэфир: у самолета Як-130 с номером 74 на борту отказала система дистанционного управления. Эту информацию подтверждает и сам пилот Андрей Ничипорчик, позывной – 440.

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО:

Десятки раз задавался вопросом: можно ли было сделать что-то другое в этой ситуации? И всегда приходил к одному и тому же решению: это было наиболее верное, выверенное и наиболее целесообразное решение в данной аварийной ситуации. Я думаю, это и отличает наших военнослужащих – именно готовность к самопожертвованию. И за это я как командир, как человек хочу им сказать спасибо.

Республика Беларусь высоко оценила подвиг наших героев, присвоив им посмертно звание Героев Беларуси. Основное – это не звание. Основное – это память. Память в наших сердцах, в наших мыслях. В наших действиях. Уже две школы в городе Лида носят имена наших героев, две улицы (в Лиде и Барановичах) также носят имена Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Три пионерские дружины боролись за это почетное звание – носить имя этих Героев.

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