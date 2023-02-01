«Их уже видеть не могут». Почему беглые всё чаще критикуют собственных лидеров?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Пытаются сказать, что выиграли битву за молодежь – нет. Они битву за молодежь проиграли, им молодежь раскачать не удалось. Кто бы что ни говорил, мы можем с цифрами в руках об этом говорить.

Григорий Азаренок, СТВ:

Но судеб они поломали достаточно.

Вадим Гигин:

Судеб они поломали достаточно. И эти отдельные люди, которые затаились, они ведь озлобляются. Я изучал историю 20-х годов, что произошло по окончании Гражданской войны. Эти осколки, оставшиеся в советском обществе, им трудно было смириться с новой жизнью. В Беларуси произошла стабилизация, нормализация сейчас. А эти люди несут в себе, как они говорят, дух 2020 года. Они не могут смириться с поражением, но их становится все меньше и меньше. Посмотрите, как растет среди беглых критика их собственных лидеров, их пропагандистских ресурсов. Им уже тяжело скрывать эту критику. Они чуть ли не каждый эфир все равно скатываются к этой теме. Они пытаются критиковать нашу Беларусь, но все равно скатываются, что те проблемы не решили, эти, там поднимаются на высокие уровни, появляется какой-нибудь чарговы прадстаўнік, які гаворыць, што вы ведаеце Свету, яна была ў Давосе.