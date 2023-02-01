«Их уже видеть не могут». Почему беглые всё чаще критикуют собственных лидеров?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и фронт антиглобалистского движения. В гостях руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и военный корреспондент Евгений Линин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости специальной военной операции и фронт антиглобалистского движения. В гостях руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и военный корреспондент Евгений Линин.
Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Пытаются сказать, что выиграли битву за молодежь – нет. Они битву за молодежь проиграли, им молодежь раскачать не удалось. Кто бы что ни говорил, мы можем с цифрами в руках об этом говорить.
Григорий Азаренок, СТВ:
Но судеб они поломали достаточно.
Вадим Гигин:
Судеб они поломали достаточно. И эти отдельные люди, которые затаились, они ведь озлобляются. Я изучал историю 20-х годов, что произошло по окончании Гражданской войны. Эти осколки, оставшиеся в советском обществе, им трудно было смириться с новой жизнью. В Беларуси произошла стабилизация, нормализация сейчас. А эти люди несут в себе, как они говорят, дух 2020 года. Они не могут смириться с поражением, но их становится все меньше и меньше. Посмотрите, как растет среди беглых критика их собственных лидеров, их пропагандистских ресурсов. Им уже тяжело скрывать эту критику. Они чуть ли не каждый эфир все равно скатываются к этой теме. Они пытаются критиковать нашу Беларусь, но все равно скатываются, что те проблемы не решили, эти, там поднимаются на высокие уровни, появляется какой-нибудь чарговы прадстаўнік, які гаворыць, што вы ведаеце Свету, яна была ў Давосе.
– Яна там не заснула? Яна там хоць што-небудзь зразумела?
– Света паехала і сустрэлася з чарговым прэзідэнтам, на вельмі вялікім узроўні яе прымалі, вы ведаеце, што яна правяла перамовы з міністрам замежных спраў.
– Да, а что решили? Там живет столько белорусов, нас выгоняют, не принимают.
– Гэта пытанне вельмі важнае для нас, яно застаецца ў сферы нашых прыярытэтаў, мы яго ўвесь час падымаем, але ж вы ведаеце, час ідзе, мы не можам.
– Так час ужо прайшоў, ужо прайшло столькі гадоў. Чаму вы гэта не зрабілі?
– Мы гэта зробім абавязкова, скора будзе справаздача, у нас новы ўпаўнаважаны за гэтыя пытанні.
Их скоро просто собственные вынесут. Их уже видеть не могут собственные беглые.
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