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«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих

02 февраля 2023 17:49
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Новости Беларуси. Курсы для тех, кто хочет знать важные жесты. В Гомельском центре инклюзивной культуры запустили социальный проект – занятия по жестовому языку для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первой группе учеников – врачи, работники центра социального обслуживания, кондукторы, журналист и актриса.

О трудностях перевода расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-1

Добрый день! Я Оля.

Ольге Вальченко нередко приходится общаться с героями своих материалов на особенном языке, понять который без переводчика пока не получается. Специалисты по жестовой речи для регионов – редкость, чего не скажешь о людях с ограничениями слуха. В Гомельской области их около 1,5 тысячи, и все они хотят быть услышанными. Справиться с недопониманием в обществе и призван новый социальный проект.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-4

Анна Корольчук, корреспондент:
«Важный жест важно знать». С таким слоганом в центре инклюзивной культуры в Гомеле запустили курсы жестового языка для всех желающих. В группах прежде всего ждут работников сферы обслуживания, которые оказывают услуги людям с инвалидностью по слуху.

Спасатели, милиционеры, медики, работники аварийных служб, продавцы и официанты. Общение с ними – часть повседневной жизни, которая у слабослышащих отнимает немало времени и, к сожалению, сил.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-7

Евгений Васильев, начальник отдела Гомельского городского центра инклюзивной культуры:
Бывают такие ситуации, когда человек с нарушением слуха приходит в учреждение, где соблюдается масочный режим. Возникают трудности восприятия – я не вижу рта. Жестового языка человек не знает. Мы вынуждены переписываться.

Ту же проблему озвучивает и Татьяна Романова, которая записалась на курсы по жестовой речи одной из первых. Медик понимает, что от качества и скорости ее работы зависит человеческая жизнь.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-10

Татьяна Романова, врач-педиатр Гомельской областной детской клинической больницы:
У меня бывают пациенты слабослышащие с родителями, всегда вопросы определенные возникают. Мы общаемся по бумаге – пишем друг другу вопросы и ответы. Если я сейчас изучу даже основы, то будет гораздо приятнее и понятнее общение проходить.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-13

Тамара Почишева, переводчик жестового языка Гомельского городского центра инклюзивной культуры:
Первый шаг к изучению жестового языка – это дактильная азбука. Она содержит столько же букв, сколько и обычный наш алфавит.

На первые бесплатные занятия записались 11 человек. От основ жестового языка они перейдут к профессиональной лексике, преподаватель поможет подобрать нужные для работы фразы. Для региона такая возможность уникальна, раньше подобные курсы можно было пройти только в Минске.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-16

Показываем сначала на рот, потом на ухо. Это слабослышащий. Он вам может сигнализировать, что он слабослышащий. И нужно использовать язык жестов.
– Язык жестов? То есть дать понять.
– Да. Соответственно, потом мы его можем поблагодарить и пожелать всего хорошего.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-19

Социальный проект охотно поддержали в Гомельском автобусном парке № 6. На занятия направили двух специалистов. В том, что такой навык окажется востребованным, в транспортной организации не сомневаются – пассажиров с нарушениями слуха на городских маршрутах обслуживают регулярно.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-22

Наталия Степченкова, начальник отдела организации работы кондукторов автобусного парка № 6 Гомеля:
Сейчас эти знания получим мы, потом мы поделимся с теми, кто непосредственно общается с ними в городском общественном транспорте. И мы будем уже способны и поздороваться, и спросить, что у вас за проезд.

«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих-25

Вторая группа на курсы уже набрана. Научиться жестовому языку мечтают и те, в чьем окружении нет людей с нарушением слуха. Ведь именно общение помогает лучше понимать друг друга.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Ольга Вальченко # Анна Корольчук # Евгений Васильев # Татьяна Романова # Тамара Почишева # Наталия Степченкова # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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