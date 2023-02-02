«Это дактильная азбука». В Гомеле запустили уникальные занятия по жестовому языку для всех желающих

Новости Беларуси. Курсы для тех, кто хочет знать важные жесты. В Гомельском центре инклюзивной культуры запустили социальный проект – занятия по жестовому языку для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первой группе учеников – врачи, работники центра социального обслуживания, кондукторы, журналист и актриса. О трудностях перевода расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

Добрый день! Я Оля. Ольге Вальченко нередко приходится общаться с героями своих материалов на особенном языке, понять который без переводчика пока не получается. Специалисты по жестовой речи для регионов – редкость, чего не скажешь о людях с ограничениями слуха. В Гомельской области их около 1,5 тысячи, и все они хотят быть услышанными. Справиться с недопониманием в обществе и призван новый социальный проект.

Анна Корольчук, корреспондент:

«Важный жест важно знать». С таким слоганом в центре инклюзивной культуры в Гомеле запустили курсы жестового языка для всех желающих. В группах прежде всего ждут работников сферы обслуживания, которые оказывают услуги людям с инвалидностью по слуху. Спасатели, милиционеры, медики, работники аварийных служб, продавцы и официанты. Общение с ними – часть повседневной жизни, которая у слабослышащих отнимает немало времени и, к сожалению, сил.

Евгений Васильев, начальник отдела Гомельского городского центра инклюзивной культуры:

Бывают такие ситуации, когда человек с нарушением слуха приходит в учреждение, где соблюдается масочный режим. Возникают трудности восприятия – я не вижу рта. Жестового языка человек не знает. Мы вынуждены переписываться. Ту же проблему озвучивает и Татьяна Романова, которая записалась на курсы по жестовой речи одной из первых. Медик понимает, что от качества и скорости ее работы зависит человеческая жизнь.

Татьяна Романова, врач-педиатр Гомельской областной детской клинической больницы:

У меня бывают пациенты слабослышащие с родителями, всегда вопросы определенные возникают. Мы общаемся по бумаге – пишем друг другу вопросы и ответы. Если я сейчас изучу даже основы, то будет гораздо приятнее и понятнее общение проходить.

Тамара Почишева, переводчик жестового языка Гомельского городского центра инклюзивной культуры:

Первый шаг к изучению жестового языка – это дактильная азбука. Она содержит столько же букв, сколько и обычный наш алфавит. На первые бесплатные занятия записались 11 человек. От основ жестового языка они перейдут к профессиональной лексике, преподаватель поможет подобрать нужные для работы фразы. Для региона такая возможность уникальна, раньше подобные курсы можно было пройти только в Минске.

Показываем сначала на рот, потом на ухо. Это слабослышащий. Он вам может сигнализировать, что он слабослышащий. И нужно использовать язык жестов.

– Язык жестов? То есть дать понять.

– Да. Соответственно, потом мы его можем поблагодарить и пожелать всего хорошего.

Социальный проект охотно поддержали в Гомельском автобусном парке № 6. На занятия направили двух специалистов. В том, что такой навык окажется востребованным, в транспортной организации не сомневаются – пассажиров с нарушениями слуха на городских маршрутах обслуживают регулярно.

Наталия Степченкова, начальник отдела организации работы кондукторов автобусного парка № 6 Гомеля:

Сейчас эти знания получим мы, потом мы поделимся с теми, кто непосредственно общается с ними в городском общественном транспорте. И мы будем уже способны и поздороваться, и спросить, что у вас за проезд.